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हार गया कोरोना:जयपुर में 23 कोरोना पॉजिटिव, किसी भी जगह 4 से अधिक केस नहीं

जयपुर3 घंटे पहले
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प्रदेश में कोरोना से बड़ी राहत का दौर जारी है। लगातार 30 से कम मरीज ही सामने आ रहे हैं और रविवार को भी केवल 23 केस ही सामने आए। कुल पॉजिटिव 58916 ही सामने आए हैं। किसी भी जगह ना तो चार से अधिक केस सामने आए। एक्टिव केस भी 484 केस ही रह गए हैं। सबसे अधिक केस प्रताप नगर और झोटवाड़ा में आए। यहां 3-3 केस और इसके अलावा शाहपुरा, मुरलीपुरा, कोटपुतली, बनीपार्क से 2-2, शास्त्री नगर, मानसरोवर, मालवीय नगर, जवाहर नगर, जमवारामगढ़ में 1-1 मरीज आए।

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