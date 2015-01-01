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समस्या:गोविंद मार्ग पर एलिवेटेड के लिए 270 करोड़ की फीजिबिलीटी रिपोर्ट तैयार, अब बजट का चैलेंज

जयपुरएक घंटा पहले
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स्मार्ट सिटी ने रामनिवास बाग के पार्किंग के लिए पैसा देने की हामी भरी तो प्रोजेक्ट के लिए टेंडर लगा दिए गए, लेकिन इसके साथ गोविंद मार्ग पर एलिवेटेड बनाने की जो बात हुई थी, उस पर निर्णय से पहले बजट का चैलेंज है। सरकार की बजट घोषणा में प्रोजेक्ट की फीजिबिलीटी रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था, जो एलएनटी की ओर से बना दी गई है।

इसमें 270 करोड़ का खर्च आंका गया है। रिपोर्ट मुताबिक एलिवेटेड बनाते हैं तो यह त्रिमूर्ति से पिंक स्क्वायर मॉल के कुछ आगे तक करीब 3 किमी की होगी। वहीं वापसी में दो लेन धर्मसिंह सर्किल पर उतारने की बात है, जो कि करीब पौने तीन किमी लंबाई रहेगी। काम का निर्णय होता है तो इसमें आ रही बिसलपुर की लाइनें, ट्रैफिक डायवर्जन और दुकानों के आगे पिलर जैसे मसले रहेंगे।

इससे पहले एक बड़ा सवाल मास्टर प्लान मुताबिक रोड की पूरी चौड़ाई मौके पर नहीं होना है। दूसरा, स्थानीय व्यापारियों ने भी एलिवेटेड को लेकर आपत्ति जताई है। बहरहाल पहले से कर्जे में जेडीए के लिए बजट एक अहम मसला तो है ही, इसके साथ ही हाल ही में जेडीए ने कुछ चौराहों के भी लंबे-चौड़े प्रोजेक्ट हाथ लिए हैं। दूसरी ओर बीजेपी सरकार के प्रोजेक्ट पूरा करने से इतर सरकार के पास खुद के काम शुरू कराने का मसला भी है।

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