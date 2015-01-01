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मंजूरी:पंचायतीराज संस्थाओं-नगरीय निकायों को 3105 करोड़ रूपए ट्रांसफर

जयपुरएक घंटा पहले
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मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से ये नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाएं अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दे सकेंगी
  • प्रदेश के विकास और जनता को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी कई प्रस्तावों को मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पांचवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप वर्ष 2015 से 2020 की अवधि के लिए पंचायतीराज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों को बकाया 3105.65 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से ये नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाएं अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दे सकेंगी।
सेवानिवृत्ति परिलाभों के लिए 22 करोड़ का अतिरिक्त बजट
सीएम ने नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार के वर्ष 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों को सेवानिवृति परिलाभों के भुगतान के लिए चालू वित्त वर्ष 2020-21 में प्रावधित बजट राशि 38 करोड़ रुपए के स्थान पर 60 करोड़ रुपए के संशोधित बजट प्रावधान प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। सीएम ने इस क्रम में 22 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान का अनुमोदन कर दिया है।
सीएम ने प्रदेश की तीन नहरों के लिए 75 करोड़ रूपए का अतिरिक्त बजट किया मंजूर

प्रदेश के नहरी सिंचित क्षेत्र में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने तथा इसका संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने नहर विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में 75 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, जिसका उपयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) के द्वितीय चरण के तहत सिंचित क्षेत्र जल प्रबंधन के लिए किया जाएगा।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) की तीन नहरों, नोहर-साहवा लिफ्ट, गजनेर लिफ्ट तथा कोलायत लिफ्ट नहरों के कमांड क्षेत्र में दबाव सिंचाई पद्धति के विकास के लिए कार्य प्रगति पर है। इसमें कुछ लंबित प्रकरणों के भुगतान तथा प्रगतिरत कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट राशि स्वीकृत की गई है।
वन क्षेत्रों के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए स्वीकृत, कैम्पा योजना के तहत 65 करोड़ रुपए अतिरिक्त जारी

राज्य सरकार ने प्रदेश में हरियाली तथा वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजना के लिए 30.03 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त बजट राशि तथा कैम्पा योजना के तहत स्वीकृत अतिरिक्त वार्षिक कार्ययोजना राशि के मद में 65.34 करोड़ रुपए जारी करने का निर्णय लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है।

प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश में वनों के संरक्षण के लिए जल भराव क्षेत्रों का विकास कर हरियाली बढ़ाने, भूमि कटाव रोकने, वन सुरक्षा समितियों के गठन और प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों के लिए नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित आरआईडीएफ-26 फेज-4 परियोजना स्वीकृत की गई है।

इस योजना के लिए वर्ष 2020-21 में पूर्व में स्वीकृत लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि के विरुद्ध 30.03 करोड़ रुपए से अधिक राशि अतिरिक्त बजट प्रावधान के रूप में स्वीकृत की गई है, ताकि विभाग विभिन्न मदों के माध्यम से आवश्यकता अनुसार कार्य सम्पादित करा सके।

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