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कोरोना:333 नए केस, झोटवाड़ा में सबसे ज्यादा 25

जयपुरएक घंटा पहले
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कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 300 से 350 के बीच फंस गया है। गुरुवार को 333 पॉजिटिव केस आए। इनमें सबसे अधिक केस झोटवाड़ा में 25, मानसरोवर में 21 और मालवीय नगर में 19 केस रहे। इनके अलावा आदर्श नगर, अजमेर रोड में 15-15, सोडाला में 13, वैशाली नगर और ब्रह्मपुरी में 12-12, दुर्गापुरा में 11, जगतपुरा में 10, मुरलीपुरा, सांगानेर, बनीपार्क और टोंक फाटक में 9-9, जवाहर नगर में 8, शास्त्री नगर में 6, गाेपालपुरा और टोंक रोड में 5-5, तिलक नगर, राजापार्क, फुलेरा, हसनपुरा, गांधीनगर और आमेर में 4-4, चांदपोल, सिविल लाइन और बापू नगर में 3-3, अंबावाड़ी, बजाज नगर, बस्सी, चौड़ा रास्ता, किशनपोल, रामगंज में 2-2 और बगरू, भांकरोटा, चाकसू, दूदू, ईदगाह, गलता गेट, गंगापोल, घाटगेट, गोनेर, गोविंदगढ़, गुर्जर की थड़ी, हरमाड़ा, जयसिहंपुरा खोर, जामडोली, जमवारामगढ़, झालाना, ज्योति नगर, कोटपुतली, लूनियावास, एमडी रोड, एमआई रोड, फागी, पुरानी बस्ती, रामबाग, रामगढ़ मोड, सांभर, सेठी कॉलोनी, सीकर रोड, सिंधी कैंप, सीतापुरा, एसएमएस, सुभाष चौक, ट्रांसपोर्ट नगर, विराट नगर और त्रिवेणी नगर में 1-1 केस सामने आया है।

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