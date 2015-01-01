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कोरोना अपडेट:जयपुर में 341 नए संक्रमित, 2 की मौत, मानसरोवर में 31, झोटवाड़ा में 26 केस

जयपुर44 मिनट पहले
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अब तक 35 हजार 660 में से 382 लोग दम तोड़ चुके है।

कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। जयपुर में शनिवार को 341 में से 2 की मौत हुई है। आज 461 मरीज रिकवर हुए है। अब तक 35 हजार 660 में से 382 लोग दम तोड़ चुके है। रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 30 हजार 790 है। एक्टिव केसेज 4488 है। झोटवाड़ा, मानसरोवर, सांगानेर, विद्याधर नगर, सोडाला, मालवीय नगर, शास्त्री नगर में कोरोना संक्रमण मरीजों का रोजाना ग्राफ बढ़ रहा है।

कहां -कितने केसेज : मानसरोवर -31, झोटवाड़ा-26, सोडाला, वैशाली नगर-19, मालवीय नगर में18-18, शास्त्री नगर-13, अजमेर रोड-12, जवाहर नगर, जगतपुरा, टोंक रोड में 11-11, दुर्गापुरा, टोंक फाटक में 10-10, दुर्गापुरा, बनीपार्क, गोपालपुरा, प्रताप नगर में 9-9, विद्याधर नगर-8, सांगानेर, मुरलीपुरा, महेश नगर, सिरसी में 7-7, सी-स्कीम-6, गोविन्दगढ़ 5, सिविल लाइंस-4, जेएलएन मार्ग, जौहरी बाजार, लाल कोठी, राजापार्क 3-3, आमेर रोड, ब्रहमपुरी, किशनपोल, रामगंज, सीकर रोड में दो-दो केस मिले।

जनाना अस्पताल के ‘ब्लड बैंक’ में कोरोना विस्फोट
एसएमएस, स्वास्थ्य भवन, नेशनल हैल्थ मिशन, पुलिस और जेल के बाद चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल के ब्लड बैंक में 10 से ज्यादा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिलने पर हड़कंप मचा हुआ है। इसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन और चचुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल है। हालात ये है कि संक्रमण से मरीजों को खून के लिए एसएमएस अस्पताल जाना पड़ रहा है।

अस्पताल प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज से जुड़े दूसरे अस्पतालों के स्टाफ को लगाया है। और फिर से प्रशासन ने पूरे अस्पताल को सेनिटाइज करवाया है। अब सवाल उठने लगा है कि दो-तीन दिन में इतने लोगों में संक्रमण कैसे फैल गया।

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