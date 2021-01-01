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कार्रवाई:4 दिन पहले महिला के गले से चेन तोड़ने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, बाइक बरामद

जयपुर3 घंटे पहले
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नाहरगढ़ इलाके में चार दिन पहले जय लाल मुंशी के रास्ते में एक महिला के गले से चेन तोड़ने वाले दो बदमाशों को रविवार को नाहरगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी हरिजन बस्ती सुभाष चौक निवासी विशाल उर्फ नकच्या व पश्चिम बंगाल के वर्धमान निवासी संजू दास उर्फ संजू के कब्जे से लूट के लिए काम में ली गई बाइक बरामद कर ली।

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