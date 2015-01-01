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शहरी सरकार की शिक्षा:हेरिटेज महापौर से अधिक पढ़े लिखे हैं 44 पार्षद, अपने पार्षदों में सर्वाधिक पढ़ी लिखी हैं ग्रेटर महापौर

जयपुर11 मिनट पहले
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ग्रेटर में केवल 10 पार्षद ऐसे हैं जिन्होंने प्रोफेशनल्स डिग्री ले रखी है
  • ग्रेटर व हेरिटेज के महापौर, उपमहापौर में सबसे कम पढ़ी लिखी है हेरिटेज महापौर

जयपुर में दोनों नगर निगमों में शहरी सरकार और सरकार के मुखिया का चुनाव हो चुका है। यहां तक की उपमहापौर भी बन चुके हैं। शिक्षा के हिसाब से देखा जाए तो जयपुर के दोनों महापौर और दोनों उपमहापौर में सबसे कम पढ़ी लिखी हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर है। पढ़ाई के मामले में मुनेश अपने ही बोर्ड के 44 पार्षदों से पीछे है। जबकि ग्रेटर महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर अपने बोर्ड में सर्वाधिक पढ़ी लिखी है।

सौम्या ने एमए, एमफिल, यूजीसी नेट, पीएचडी कर रखी है। मुनेश गुर्जर केवल 12वीं पास है। हेरिटेज के 100 पार्षदों में से 44 पार्षद यूजी, पीजी या प्रोफेशनल्स डिग्रीधारी है। यह सभी मुनेश से आगे हैं। हेरिटेज के 100 पार्षदों की बात की जाए तो 10वीं तक पढ़े लिखे पार्षद 40 और 12वीं पास 16 पार्षद है। इस प्रकार 56 पार्षद 12वीं या इससे कम पढ़े लिखे हैं। शेष 44 पार्षदों में 25 यूजी, 15 पीजी व 4 प्रोफेशनल्स डिग्रीधारी हैं।

इसी तरह से ग्रेटर के 10 पार्षदों में से 10वीं तक के 52, 12वीं पास 14, यूजी 15 और पीजी तक पढ़े लिखे 29 पार्षद हैं। ग्रेटर में महापौर सौम्या गुर्जर के साथ साथ यहां उपमहापौर पुनीत कर्णावट भी पीजी या इससे अधिक पढ़े लिखे हैं। ग्रेटर में केवल 10 पार्षद ऐसे हैं जिन्होंने प्रोफेशनल्स डिग्री ले रखी है।

जयपुर नगर निगम हेरिटेज
महापौर - मुनेश गुर्जर (कांग्रेस), वार्ड नंबर 43 से पार्षद
मुनेश की उम्र - 31
एजुकेशन प्रोफाइल - 12वीं राजस्थान बोर्ड से, डिप्लोमा इन एजुकेशन (द्विवर्षीय) मप्र से।

उपमहापौर हेरिटेज – असलम फारुखी (कांग्रेस), वार्ड नंबर 29 से पार्षद, शिक्षा - स्नातक उम्र – 45 साल

हेरिटेज में पार्षदों की पढ़ाई का स्तर
शिक्षा पुरुष महिला कुल
10वीं 22 18 40
12वीं 12 4 16
स्नातक 15 10 25
स्नातकोतर 12 3 15
प्रोफेशनल्स 2 2 4
कुल 63 37 100

जयपुर निगम निगम ग्रेटर
महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर (भाजपा), वार्ड नंबर 87 से पार्षद
एजुकेशन - एमए, एमफिल, यूजीसी नेट, पीएचडी।
सौम्या की उम्र - 36 साल
उपमहापौर ग्रेटर - पुनीत कर्णावट (भाजपा), वार्ड नंबर 128 से पार्षद, शिक्षा - एमकॉम कर्णावट की उम्र – 52 साल

ग्रेटर में पार्षदों की पढ़ाई का स्तर
शिक्षा पुरुष महिला कुल
10वीं 32 20 52
12वीं 10 4 14
स्नातक 29 16 15
स्नातकोतर 18 11 29
प्रोफेशनल्स 8 2 10
कुल 97 53 150

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