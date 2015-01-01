पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना:पायलट, कर्नल बैंसला मंत्री आंजना समेत 5 बड़े नेता संक्रमित, राजस्थान में आज दो लाख पार होंगे रिकवर मरीज

जयपुर34 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

दिवाली से महज दो दिन पहले कोरोना ने राजस्थान के 5 बड़े सियासी चेहरों को निशाना बनाया है। इनमें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी बैंसला, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ और करौली-धौलपुर से भाजपा सांसद मनोज राजौरिया शामिल हैं।

प्रदेश में कोरोना के 2176 नए केस मिले। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,19,327 पर पहुंच गया। वहीं, 13 की मौत भी हुई। इनमें जयपुर के 3, जोधपुर के 2 और उदयपुर, सिरोही, नागौर, झुंझुनूं, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, अजमेर व अलवर का एक-एक शामिल है।

गहलोत ने फोन करके पायलट का हाल पूछा

सोशल मीडिया पर लिखा- गेट वेल सून
सोशल मीडिया पर लिखा- गेट वेल सून

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जैसे ही सचिन पायलट के कोरोना संक्रमित होने की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत पायलट को फोन करके उनका हालचाल पूछा। फिर सोशल मीडिया पर भी लिखा, सचिन पायलट जी आपके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें