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एजुकेशन:आरयू हॉस्टलों में 5% सीटें एसएफएस के लिए रिजर्व

जयपुर2 दिन पहले
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आरयू ने हॉस्टल्स में अब 5% सीटें सेल्फ फाइनेंस स्कीम के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व कर दी है। पहले इन स्टूडेंट्स को हॉस्टल में सीट खाली रहने पर ही प्रवेश मिलता था। दूसरी ओर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कैंपस खुलने पर सवाल खड़ा हो गया था कि कैंपस ही जनवरी में खुल रहे हैं तो पूरी साल की हॉस्टल फीस क्यों दी जाए? यूनिवर्सिटी ने आधी फीस ही वसूल करने का फैसला किया है। जिन शोध छात्रों को हॉस्टल में रहते 4 साल हो गए और शोध पूरी नही हुई हो, उन्हें 6 महीने का समय मिलेगा।

हाॅस्टलाें में सीटें हाेंगी कम
अब सरकार द्वारा 8 फरवरी से फर्स्ट, सैकंड ईयर व पीजी के लिए कैंपस खाेलने की गाईडलाइन के बाद हाॅस्टलाें, लाइब्रेरी में भी तैयारियां शुरू हाे गई है। आरयू के हाॅस्टलाें में 2200 सीटें हैं। ऐसे में अब 50% उपस्थिति की वजह से कम सीटें मिलेगी। यूनिवर्सिटी में बॉयज के लिए अरावली हॉस्टल में 230, अंबेडकर में 60, सीवी रमन में 36, डीबीएन में 60, भाभा में 110, जेसी बोस में 60, डब्ल्यू यू एस में 23, गोखले में 160 सीटें हैं।

  • सेनेटाइजेशन सहित कोरोना गाइडलाइन की पालना की जा रही है। अभी फॉर्म लिए गए हैं, जल्द रिएडमिशन व नए एडमिशन होंगे। फिलहाल एक कमरे में एक स्टूडेंट को ही रखा जाएगा। - डॉ. आई यू खान, चीफ वार्डन, बॉयज
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