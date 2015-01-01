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पृथ्वीराज नगर योजना:पीआरएन में जीराे सैटबैक पर बने 51 फ्लैट सीज

जयपुरएक घंटा पहले
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जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने पृथ्वीराज नगर योजना स्थित गणेश नगर स्कीम में गुरुवार काे बिना स्वीकृति जीरो सैटबैक पर अवैध निर्माण करने पर 51 फ्लैटों को सील किया। इसके अलावा जेडीए की स्कीम कल्पना नगर में दो भूखण्डों से अतिक्रमण और जगतपुरा सनफ्लोवर कॉलोनी में भूखण्ड के सैटबैक में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि पीआरएन में भूखण्ड संख्या-3, 4, 5 को संयुक्त कर तीन मंजिला अवैध बिल्डिंग में 15 फ्लैटों व चार मंजिला बिल्डिंग में भूखण्ड संख्या 50 में तीन मंजिला बिल्डिंग में 12 अवैध फ्लैट्स निर्माणाधीन थे।

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