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जकड़ने लगा जाड़ा:प्रदेश के 6 शहर 10 डिग्री से नीचे, अब सामान्य से 4 डिग्री और गिरेगा

जयपुर2 घंटे पहले
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किशनगढ़. पेड़ पर जमी ओस की बूंदें।
  • माउंट आबू में प्रदेश की सबसे सर्द रात, सीजन में पहली बार पारा 2.0° पर

प्रदेश काे अब जाड़ा जकड़ने लगा है। बीती रात 6 शहराें में रात का सामान्य से 6 डिग्री तक कम यानी 10 डिग्री से भी नीचे चला गया। यही नहीं किसी भी शहर में रात को तापमान 15 डिग्री से ऊपर नहीं गया। माउंट आबू जमाव बिंदु के करीब है। शुक्रवार काे यहां न्यूनतम पारा सीजन में पहली बार 2 डिग्री पर पहुंच गया।

यही नहीं चूरू में 5.7 और सीकर में 6.0 डिग्री दर्ज किया गया। जयपुर में भी बीती रात न्यूनतम तापमान 2 डिग्री लुढ़ककर 13.2 डिग्री सेल्सियस पर अा गया। तापमान में भी गिरावट हाेने से दिन में भी कंपकपीं छूटी। सुबह-शाम सर्दी का अहसास ज्यादा हुआ।

आगे- माैसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी है। अगले 48 घंटे के दाैरान हनुमानगढ़, झुंझुनूं, चूरू और सीकर में जबरदस्त शीतलहर का अनुमान है। रात का पारा सामान्य से 4 डिग्री कम रहेगा। कम रहने की संभावना है। चूरू व आसपास के जिलों में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री तक रहेगा।

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