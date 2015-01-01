पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान:मालवीय नगर थाना क्षेत्र में 700 किलो दूषित पनीर नष्ट कराया

जयपुर8 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों के खिलाफ जयपुर प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे ‘‘शुद्ध के लिए युद्ध अभियान’’ के तहत बुधवार रात एवं गुरुवार को खाद्य निरीक्षकों की टीमों ने मालवीय नगर थाना क्षेत्र, झालाना कच्ची बस्ती, लूनियावास, अजमेर रोड, मानसरोवर, गांधीपथ, चौड़ा रास्ता में कार्रवाई की। मालवीय नगर थाना क्षेत्र में करीब 700 किलो मिलावटी पनीर एवं 50 किलो क्रीम नष्ट करवाई गई।

एडीएम चतुर्थ एवं अभियान के प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि बुधवार रात मालवीय नगर थाना क्षेत्र में पकड़ी गई पिकअप आरजे 14 जीएल 0796 में लाया गया 700 किलो पनीर तथा 50 किलो क्रीम जब्त कर नष्ट करवाई। यह मिलावटी पनीर बड़ौदामेव अलवर से जयपुर में महावीर गर्ग ने मंगवाया था।

जांच में प्रथम दृष्टया मिलावटी होना पाया गया। पनीर एवं क्रीम का एक-एक नमूना लिया गया। इसी पिकअप द्वारा झालाना कच्ची बस्ती स्थित फर्म पर उतारे गए 100 किलो पनीर में से भी एक नमूना लिया गया। इसके बाद पनीर को मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- समय आपके पक्ष में है। इसलिए इसका बेहतर सदुपयोग करें। पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी, आज वह बहुत ही सहज व आसान तरीके से हल हो जाएंगे। वस्त्र, आभूषण जैसी खरीदारी में भी समय व्यत...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें