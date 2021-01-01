पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नगरपालिका चुनाव:कांग्रेस-भाजपा के 8-8 विधायक अपने क्षेत्रों में प्रत्याशियों को नहीं दिला पाए जीत

जयपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
प्रतीकात्मक तस्वीर - Dainik Bhaskar
प्रतीकात्मक तस्वीर
  • कांग्रेस के 22 में से 14 विधायकों ने अपने क्षेत्रों में कायम रखा वर्चस्व

निकाय चुनावाें में छह मंत्रियों के अलावा 22 कांग्रेस विधायकों की भी प्रतिष्ठा इन निकाय चुनाव से जुड़ी हुई थी। निवाई विधायक प्रशांत बैरवा की निवाई नगरपालिका में एनसीपी 17 सीटों के साथ सबसे आगे रही। हरीश मीणा की उनियारा विधानसभा में उनियारा नगर पालिका में बीजेपी ने जीत दर्ज की। वहीं देवली नगर पालिका 25 वार्ड में से कांग्रेस और निर्दलीयों को 10- 10 वार्डो में जीत मिली है।

भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत की देवगढ़ नगर पालिका में भाजपा जीती। वहीं परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया के क्षेत्र में परबतसर नगर पालिका में भाजपा जीती। नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में आने वाली मुकुंदगढ़ नगर पालिका में निर्दलीय जीते। वहीं नवलगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस जीती। पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया के विधानसभा क्षेत्र में आने वाली चिड़ावा नगर पालिका में निर्दलीय जीते।

झुंझुनू विधायक बृजेन्द्र ओला के विधानसभा क्षेत्र में आने वाली बगड़ नगरपालिका में निर्दलीय जीते। खेतड़ी विधायक डॉ जितेंद्र सिंह के क्षेत्र में खेतड़ी नगर पालिका में निर्दलीय आगे रहे। डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा के क्षेत्र से डूंगरपुर नगर परिषद में भाजपा जीती। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा के क्षेत्र में प्रतापगढ़ नगर परिषद में भाजपा जीती। मसूदा विधायक राकेश पारीक की विधानसभा विजयनगर नगर पालिका में भाजपा जीती।

परबतसर में कांग्रेस प्रत्याशी को सिर्फ एक वोट मिला
नागौर जिले में 9 निकायों के परिणाम रविवार को सामने आ गए। इन सबसे रोचक रिजल्ट परबतसर से सामने आया। यहां वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस प्रत्याशी गोपाललाल गौड़ को मात्र 1 ही वोट मिला है। इसी तरह यहां वार्ड नंबर 13 से भाजपा प्रत्याशी बसंती को भी सिर्फ 9 वोट मिले हैं। निकाय चुनावों को लेकर आए परिणामों पर जिले में 1 नंबर ने बहुत ही रोचक आंकड़े तैयार किए है। जैसे कि परबतसर में वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस प्रत्याशी गोपाललाल गौड़ को सिर्फ 1 वोट मिला।

गौड़ ने दूसरे वार्ड में जाकर कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा था। वहीं जिले के 9 निकायों में से भाजपा एक जगह पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई। कुचेरा में भाजपा का कोई प्रत्याशी नहीं जीत पाया। इसी तरह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आएलपी सिर्फ मूंडवा में ही अपना खाता खोल पाई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser