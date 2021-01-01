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एयरपोर्ट:8 से अब 37 फ्लाइट्स का संचालन

जयपुर3 घंटे पहले
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जयपुर एयरपोर्ट पर कोरोना के बाद शुरूआत में 8 फ्लाइट का संचालन शुरू हुआ था, जो अब बढ़कर 37 हो गई। यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यह स्थिति तो तब है जबकि कोरोना काल में देश मेंलगे लॉकडाउन के चलते 2 माह के लिए हवाई यात्रा पूरीतरह बंद रही।

2020 के आंकड़े दर्शाते हैं कि कोरोना की वजह सेएविएशन सेक्टर को भारी नुकसान हुआ है। 2020 में यात्रीभार 2019 के मुकाले महज 43 फीसदी रह गयाहै। यानी यात्रीभार 57 प्रतिशत कम रहा है। 2019 में रोज औसतन 57 फ्लाइट हुई संचालित हुई जबकि 2020 में जयपुर एयरपोर्ट से कुल 20921 फ्लाइटसंचालित हुईं तो रोज औसतन 29 फ्लाइट का हो का संचालन हो सका।

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