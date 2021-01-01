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धोखाधड़ी:नौकरी के बहाने महिला सहित दो जनों से ठगे 8.5 लाख रुपए

जयपुर4 घंटे पहले
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कमिश्नरेट के खोह नागोरियान व विद्याधर नगर में सरकारी नौकरी लगाने के बहाने एक महिला सहित दो जनों से साढ़े आठ लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध मे पीड़िता केसर वाटिका निवासी एक महिला ने मंगलवार को खोह नागोरियान थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि कोरोना लॉकडाउन से पहले डॉ. जयसिंह व लोकेंद्र सैनी ने सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर 4 लाख रुपए हड़प लिए।

इसी तरह विद्याधर नगर इलाके में एक युवक को नौकरी लगाने का झांसा देकर साढ़े चार लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित राजेन्द्र मीणा ने विद्याधर नगर थाने में कमल मीणा उर्फ मोंटू के खिलाफ नौकरी के नाम पर साढ़े लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज करवाया है।

एटीएम बूथ पर कार्ड बदलकर खाते से ठगे 23 हजार

सांगानेर इलाके में बदमाशों ने एक एटीएम बूथ से पैसे निकालने के दौरान एक व्यक्ति का कार्ड बदलकर 23 हजार रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित जगतपुरा प्रेमनगर निवासी सोनू कुमार मीणा ने मंगलवार को सांगानेर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह पुलिया के पास स्थित एटीएम से पैसे निकाल रहे थे। इस दौरान वहां पर मौजूद व्यक्ति ने बातों में उलझाकर उनका कार्ड बदलकर उनके खाते से 23 हजार रुपए निकाल लिए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। उल्लेखनीय है कि ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही है फिर भी लोग सतर्क नहीं है।

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