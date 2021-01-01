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ठगी:झूठे मुकदमे में फंसाकर रुपए ऐंठने का मामला दर्ज

जयपुर2 दिन पहले
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मुरलीपुरा इलाके में एक व्यक्ति को दुष्कर्म केस में फंसाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित सीकर रोड स्थित शेखावत नगर निवासी संजय शर्मा की पत्नी ने 27 जनवरी को कोर्ट इस्तगासे के जरिए मुरलीपुरा थाने में एक युवती व दो महिलाओं सहित 6 जनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि एक युवती ने उनके पति के खिलाफ चौमू थाने में दुष्कर्म केस में फंसाकर ब्लैकमेल रही है। बाकी लोग उसके साथ मिले हुए है।

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