पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धोखाधड़ी:प्लॉट दिलाने का झांसा देकर 20 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार

जयपुर2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • पांच थानों में ठगी के मामले पहले से दर्ज

बजाज नगर इलाके में फर्जी प्लॉट का एग्रीमेंट करके 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के संचालक को गुरुवार रात को बजाज नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी मोहन सिंह शेखावत हरमाड़ा के रामपुरा गांव का रहने वाला है।

बजाज नगर थानाधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि इस संबंध में वर्ष 2019 में पीड़ित बरकत नगर निवासी नवरतन शर्मा ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपियों ने हैरिटेज लेजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से बरकत नगर स्थित मधुवन कॉलोनी में 60 लाख रुपए कीमत प्लॉट देने का झांसा दिया।

आरोपी ने प्लॉट का एग्रीमेंट करके 20.15 लाख रुपए चैक जमा करवा लिया। लेकिन प्लॉट नही दिया। कब्जा देने के लिए बार-बार अलग-अलग बहाने बनाते रहे। कुछ दिन बाद पीड़ित ने अपने स्तर पर जांच करवाई तो पता चला कि ये प्लॉट किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है। उसके बाद आरोपी के खिलाफ बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।

पुलिस ने मामले की जांच करके गुरुवार रात को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि बताया कि आरोपी के खिलाफ इस तरह की धोखाधड़ी के पांच मामले कमिश्नरेट के अन्य पुलिस थानों में दर्ज है। शुक्रवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser