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स्वास्थ्य विभाग:बड़ी संख्या में पीएमओ, औषधि नियंत्रक व रेडियोग्राफर नौकरी से संतुष्ट नहीं, दे रहे हैं दूसरी परीक्षाएं

जयपुर16 मिनट पहले
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राजस्थान के हैल्थ डिपार्टमेंट में ऐसा बदलाव दिख रहा है कि अफसर-कर्मचारी बड़ी-बड़ी पोस्ट से भी संतुष्ट नहीं हैं
  • कोई पढ़ाई के बहाने जा रहा लंबी छुट्टी पर, कोई पटवारी, फोरेस्ट अफसर, मास्टर का दे रहा एग्जाम

राजस्थान के हैल्थ डिपार्टमेंट में ऐसा बदलाव दिख रहा है कि अफसर-कर्मचारी बड़ी-बड़ी पोस्ट से भी संतुष्ट नहीं हैं। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और जिला स्वास्थ्य अधिकारी, डॉक्टर जैसे पदों पर बैठे लोग या तो किसी प्रकार के डिप्लोमा की पढ़ाई के लिए छुट्टियों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कोई पटवारी, फोरेस्ट अफसर और मास्टर भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं।

इतना ही नहीं कहीं-कहीं हालात तो ये बने हुए हैं कि बड़े-बड़े डाॅक्टर और सीएमएचओ तक वीआरएस ले रहे हैं। एसएमएस सहित कई अस्पतालों के दो माह में ही कुछ डॉक्टर वीआरएस मांग चुके हैं। जैसलमेर में तो खुद जिले के मुखिया सीएमएचओ वीआरएस के लिए अड़े हुए हैं। इन सबको देखते हुए लगता है कि हैल्थ डिपार्टमेंट की सेहत खुद इनके कर्मचारी-अधिकारी ही कमजोर कर रहे हैं। कुछ अधिकारी विभागीय अनिश्चितता और भय के माहौल को भी इसका कारण बता रहे हैं। अचानक प्रतिमाह 20 से 40 अफसरों-कर्मचारियों का दूसरी परीक्षाओं और भर्तियों के प्रति रुझान बढ़ने से कुछ ही समय में न केवल डॉक्टरों की कमी आ सकती है, बल्कि विभागीय तंत्र भी लड़खड़ा सकता है।

इन्होंने किया प्रोफेसर व वकालत की पढ़ाई के लिए आवेदन

दो दिन पहले ही प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजसमंद ने पीजी डिप्लोमा इन एनवायर्नमेंट, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बांसवाड़ा महेंद्र यादव ने हॉस्पिटल एंड होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा इग्नू से करने, जोधपुर अस्पताल समूह की नर्सिंग ट्यूटर अनम्मा सुमोन ने पीएचडी नर्सिंग, सहायक औषधि नियंत्रक अब्दुल आलिम ने पीएचडी कोर्स, नर्सिंग काॅलेज जयपुर के अमर कुमार वर्मा ने पीएचडी कोर्स के लिए छुट्टी ली है।
ये चले पटवारी, फोरेस्ट रेंजर बनने या अन्य पीजी परीक्षा की तैयारी करने

सीएचसी तिजारा के नेत्र सहायक भीवाराम उज्जैनिया पटवारी परीक्षा, सीएचसी गंगरार चित्तौड़गढ़ की नेत्र सहायक कोमल शर्मा एसीएफ, फोरेस्ट रेंज कंजर्वेशन ऑफिसर परीक्षा, सीएचसी कैथून के नेत्र सहायक सत्यनारायण वर्मा एसएमसी जीई-पी सेशन परीक्षा, महाराव भीम सिंह चिकित्सालय कोटा के फिजियोथेरेपिस्ट हर्ष एम राजदीप पीएचडी कोर्स के लिए छुट्टी ली है। मिताली चतुर्वेदी, प्रशांत शर्मा, सुनीता, सुनील स्वामी, शैलेंद्र कुमावत और राहुल राय ने सीआरपीएफ रेडियोग्राफर परीक्षा के लिए छुट्टी ली है।

ये दूसरी भर्ती में जाने से पहले एमए-बीए ही करने चले
निदेशालय परिवार कल्याण सेवाएं से सुरभि लोधी अजमेर में संयुक्त निदेशक के कनिष्ठ सहायक हैं और सुरेंद्रसिंह सीएमएचओ भीलवाड़ा के कनिष्ठ सहायक हैं। लोधी ने एमए करने और सिंह ने बीए करने के लिए ही छुट्टी ली है, जिससे डिग्री कर भर्ती परीक्षाएं दी जा सके।

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