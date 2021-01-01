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जयपुर में बैटरी चोर गिरफ्तार:हाइवे पर रेकी के बाद ट्रकों और भारी वाहनों की बैटरी चुराता था, CCTV फुटेज से पकड़ा गया

जयपुर38 मिनट पहले
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विश्वकर्मा थाना पुलिस की गिरफ्त में हाइवे पर खड़े ट्रकों से बैटरी चुराने वाला युवक - Dainik Bhaskar
विश्वकर्मा थाना पुलिस की गिरफ्त में हाइवे पर खड़े ट्रकों से बैटरी चुराने वाला युवक
  • हरमाड़ा थाना इलाके में जयपुर सीकर हाइवे पर जोड़ला के पास की थी वारदात

नेशनल हाइवे पर खड़े ट्रक और भारी वाहनों की बैटरी व अन्य उपकरण चुराने वाले एक शातिर बदमाश को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में वेस्ट जिले की हरमाड़ा थाना पुलिस ने की। पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश से पूछताछ में चुराई गई दो बैटरी भी बरामद की गई है।

चौमूं एसीपी राजेंद्र सिंह निर्वाण ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राकेश कुमार सैनी (28) है। वह वार्ड नम्बर 3, विराट नगर, जयपुर का रहने वाला है। इस संबंध में ट्रक चालक कालू राम नायक ने वीकेआई थाने में मामला दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि वह 28 जनवरी को अपना ट्रक जोड़ला पावर हाउस के सामने खड़ा कर घर गया था। वह 30 जनवरी को वापस जोड़ला पहुंचा तब ट्रक में लगी दो महंगी बैटरी गायब मिली।

वारदात के बाद हरमाड़ा थाना प्रभारी के निर्देशन में पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। मुखबिरों से जानकारी जुटाई। जांच पड़ताल के दौरान सामने आया कि हाइवे पर पहले भी कई ट्रकों से बैटरियों की चोरी की गई है। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में मिले हुलिए के आधार पर बैटरी चुराने के आरोपी राकेश कुमार सैनी की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

पकड़े जाने के बाद आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह रात को घर से निकलता है। इसके बाद हाइवे पर खड़े वाहनों की रेकी करता है। जिस वाहन के आसपास कोई नहीं होता या फिर कोई भारी वाहन कई दिनों तक हाइवे पर खड़ा नजर आता है। उसकी बैटरी खोल कर चुरा ले जाते हैं। पुलिस का मानना है कि आरोपी से पूछताछ में कई अन्य मामलों का खुलासा हो सकता है। वह पहले भी बैटरी चुराने के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है।

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