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जाली नोट छापने वाले ने उगला राज:छह महीने से कर रहा था नकली नोट छापने का काम, कलर फोटो प्रिंट करते वक्त आया आइडिया

जयपुर14 मिनट पहले
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जयपुर के करणीविहार इलाके में 5.80 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार रुपचंद मीणा। उसे 25 जनवरी को पकड़ा था। उससे पूछताछ में अहम खुलासे हुए। - Dainik Bhaskar
जयपुर के करणीविहार इलाके में 5.80 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार रुपचंद मीणा। उसे 25 जनवरी को पकड़ा था। उससे पूछताछ में अहम खुलासे हुए।
  • गांव में ई-मित्र का काम छोड़कर सोशल मीडिया से सीखा नकली नोट छापना
  • करधनी थाना पुलिस ने दो दिन पहले किया था गिरफ्तार, पूछताछ में खुलासा

शहर के करणी विहार इलाके में स्थित अपने घर में नकली नोट छाप कर बाजार में सप्लाई करने वाले शातिर बदमाश रुपचंद मीणा उर्फ रुपी (25) ने रिमांड के दौरान पूछताछ में अहम खुलासे किए है। प्रांरभिक पूछताछ में सामने आया कि वह पिछले करीब छह महीने से नकली नोट छापने और बाजार में सप्लाई करने का काम कर रहा था।

सबइंस्पेक्टर मोतीलाल शर्मा के मुताबिक मूल रुप से भरतपुर जिले की कुम्हेर तहसील में रहने वाला रुपचंद ने बताया कि वह गांव में ई-मित्र की दुकान करता था। जहां वह कई दस्तावेजों के कलर फोटाे प्रिंट निकालने का काम भी करता था। इस बीच उसने 100 और 200 के नोटों की कलर फोटो भी स्पेशल कागज पर निकाली।

इनकी कटिंग करने पर ये नोट हूबहू असली के जैसे महसूस होने लगे। तब रुपचंद मीणा को नकली नोट छापने कर बाजार में चलाने का आइडिया आया। ई-मित्र के काम में ज्यादा कमाई भी नहीं होती थी। उसने सोशल मीडिया पर भी जाली नोट छापने के कारनामे देखे। तब वह पूरा विचार कर जयपुर आ गया। यहां करणी विहार इलाके में एक मकान में रहने लगा। यहीं वह अपनी कलर फोटो प्रिंट मशीन, स्याही व नकली नोट छापने के काम आने वाला कागज और अन्य सामान लेकर आ गया। यहां उसने 100 और 200 रुपए के नकली नोट छापना शुुरु कर दिया।

पहले वह खुद बाजार में खरीदारी के बहाने नकली नोट चलाने लगा

जानकारी में सामने आया कि रुपचंद ने पहले खुद नकली नोट कलर प्रिंटर पर छापकर बाजार में सामान खरीदने के बहाने चलाए। जब वह पकड़ा नहीं गया तब उसकी हिम्मत और बढ़ गई। ऐसे में वह पिछले करीब छह महिनों से नकली नोट छापने के काम को तेज कर दिया। वह 25 जनवरी को करधनी इलाके में कालवाड़ रोड पर नकली नोट की सप्लाई देने गया। तब स्पेशल टीम के कांस्टेबल शंकरलाल को इसकी सूचना मिली।

इसके बाद एसीपी हरिशंकर शर्मा के निर्देशन में पुलिस टीम ने करीब 2 लाख रुपए के नकली नोटों की खेप के साथ करधनी इलाके में रंगे हाथों धरदबोचा। 26 दिसंबर को रुपचंद की निशानदेही पर पुलिस ने उसके करणीविहार इलाके में उसके घर से 3.80 लाख रुपए के नकली नोट भी बरामद कर लिए। ये सभी जाली नोट 100 और 200 रुपए के थे। उससे पूछताछ की जा रही है कि नोट उसने कहां और किन किनको सप्लाई किए।

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