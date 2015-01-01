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  • A Record 2762 Newly Infected In Rajasthan, Section 144 Applied, 6% Of The Country's Patients Are Found Here After Diwali.

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महाविस्फोट जारी:राजस्थान में रिकॉर्ड 2762 नए संक्रमित, धारा-144 लागू, दीवाली के बाद देश के 6% मरीज यहीं मिले

जयपुर2 घंटे पहले
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  • दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल और केरल के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिव मिल रहे

राजस्थान में दीवाली के बाद काेराेना महाविस्फोट जारी है। शुक्रवार को अब तक के रिकाॅर्ड 2762 रोगी मिले। यह रिकवर हुए 1993 रोगियों से 39% ज्यादा है। पिछले माह रिकवरी पाॅजिटिव रोगियों से 58% तक अधिक चल रही थी। अब तक कुल संक्रमित 2,37,669 हो गए हैं।

यही गति रही तो 25 नवंबर तक प्रदेश में 2.5 लाख और 12 दिसंबर को कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख पार पहुंच सकती है। इसी के साथ राजस्थान देश का 5वां सबसे तेज संक्रमित राज्य बन गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, प. बंगाल और केरल के बाद सर्वाधिक पाॅजिटिव यहीं मिल रहे हैं।

संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने प्रदेश में शुक्रवार रात 12 बजे से प्रदेश में धारा-144 लागू कर दी है। गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को प्रदेश में 14 रोगियों की मौत भी हुई। इसी के साथ कुल मृतकों की संख्या 2130 पहुंच गई है।

पहले हमारा 13वें या 15 नंबर पर रहता था। आठ जिलों में भारी संक्रमण फैल चुका है। इन जिलों में दो गज दूरी और मास्क जरूरी के नारे की सख्ती से पालना नहीं की गई तो दिवाली और चुनाव के बाद सुस्त हुई जनता में भारी संक्रमण फैल सकता है।
फिर 14 जिलों में मौतें
प्रदेश में शुक्रवार को फिर 14 जिलों में मौतें सामने आई। अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, श्रीगंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, नागौर, सीकर और उदयपुर में 1-1 की मौत हुई। अब तक कुल 2130 लोगों की जान जा चुकी है।

लगातार दूसरे दिन रिकाॅर्ड
प्रदेश में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन रिकाॅर्ड कोरोना रोगी मिले।
अक्टूबर तक का रिकाॅर्ड- 2 अक्टूबर - 2211
नवंबर का रिकाॅर्ड
19 नवंबर - 2549
20 नवंबर - 2762

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह विभाग ने सभी जिलों को धारा 144 लागू करने की सलाह दी शुक्रवार से सभी जिलों में धारा 144 लागू करने की दी सलाह प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर से निपटने के लिए सरकार ने एक बार फिर से प्रदेश में धारा 144 लगाने की तैयारी कर ली है। गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों व जयपुर तथा जोधपुर कमीश्नरेट को पत्र लिखकर सलाह दी है कि संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक समझें तो धारा 144 लागू कर सकते हैं।

प्रदेश में नवंबर की शुरुआत में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में गिरावट आई थी लेकिन निकाय चुनाव व दीपावली के बाद संक्रमण के आंकड़ों में अचानक फिर से तेजी देखने को मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना संक्रमण के मामलों में आने वाले दिनों में और तेजी आने की आशंका जताई है। उन्होंने सभी अधिकारियों को इसके लिए सावचेत रहने के लिए कहा है।

गृह विभाग ने सचिव एल एन मीणा ने सभी जिला कलेक्टरों व जयपुर तथा जोधपुर पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर शुक्रवार से धारा 144 लगाने की सलाह दी है। साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि धारा 144 के आदेशों की पालना सख्ती से करवाई जाए। धारा 144 लगने के बाद 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति समूह में नहीं रह सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो पाएंगे।

एक्टिव रोगी 21000 के करीब
प्रदेश में भर्ती रोगियों का प्रतिशत बढ़कर 8.80 प्रतिशत हो गया है। भर्ती रोगी बढ़कर 21 हजार के करीब पहुंच गए हैं। अब प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 20923 हो गई है। इनमें सर्वाधिक 7241 एक्टिव रोगी जयपुर में हैं। इसके बाद जोधपुर में 4909, कोटा में 680, अजमेर में 590, अलवर में 769 और बीकानेर में 694 सक्रिय मरीज हैं।

जयपुर में फिर 500 पार, जोधपुर में 409
जयपुर514
जोधपुर409
अजमेर211
अलवर199
कोटा145
भीलवाड़ा110
स्थानीय रिपोर्ट में जोधपुर में 1100 रोगी बताए गए हैं।

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