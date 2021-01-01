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महिलाएं कहां सुरक्षित:मनचले के अश्लील मैसेज से आहत युवती ने जान दी; सुसाइड नोट के आधार पर आरोपी गिरफ्तार

जयपुर2 घंटे पहले
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  • राजधानी में ही हुई 2 वारदात ने फिर सवाल खड़े किए
  • बीए सैकंड ईयर में थी, पिता ने दर्ज कराया केस

कोतवाली इलाके में एक लड़के द्वारा बार-बार परेशान करने पर एक युवती ने शनिवार शाम को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मृतका खेजड़ों का रास्ता निवासी अंजली प्रजापति (21) के शव को एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर कोविड जांच के बाद रविवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस को मृतका के पास एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें लिखा हुआ था कि साहबुद्दीन नाम को लड़का उन्हें बार-बार अश्लील बातें करके परेशान कर रहा है।

इस संबंध में मृतका के पिता उम्मेद प्रजापति ने कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने उक्त सुसाइड नोट के आधार पर मुकदमे आरोपी गलता गेट निवासी साहबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। मृतका बीए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। घटना से परिवार सहित आसपास के लोगों में आक्रोश है।

महिला की फोटो एडिट करके वायरल करने की धमकी दे मांगे ‌1 लाख रुपए

करधनी में एक महिला की फोटो एडिट करके अश्लील फोटो के साथ एड करने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर एक लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। इस संबंध में बालाजी विहार निवासी पीड़िता ने शनिवार को करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि कुछ दिन पहले किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी ऑफियल ई-मेल आईडी पर अश्लील मैसेज व अश्लील एडिट फोटो भेजकर ब्लैकमेल कर रहा है। आरोपी एडिट फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर एक लाख रुपए की फिरौती मांग रहा है।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस मैसेज भेजने वाली ई-मेल की जानकारी जुटाने में लगी। इस साल में जयपुर शहर में करधनी सहित चार थानों में अलग-अलग मामले सामने आ चुके, लेकिन अभी तक काई कार्रवाई नहीं हुई है।

एक्सपर्ट व्यू

फोटो अपलोड करने में सतर्कता बरतें
सायबर एक्सपर्ट मुकेश चौधरी ने बताया महिलाओं को सोशल मीडिया अकाउंट पर कम से कम फोटो अपलोड करनी चाहिए और सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल लोक रखनी चाहिए। इसके अलावा स्टेट्स भी सिक्योर रखना चाहिए। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के पास फोटो शेयर नहीं करनी चाहिए। फोटो शेयर करने से पहले सावधानी भी रखे, जिससे इससे बचा जा सके।
सावधानी जरूरी; यहां से वायरल हो सकती है फोटो
स्कूल-काॅलेज के वक्त कई दोस्त अपने मोबाइल से फोटो खींच लेते हैं, जो बाद में एडिट करके वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते है। फोटो खिंचवाते समय सावधान रहें। इसके अलावा अगर मोबाइल खराब होने पर रिपेयरिंग सेंटर पर देते समय और मोबाइल बेचते समय डेटा फॉर्मेट करके ही दें। अन्यथा आपके मोबाइल से कोई भी फोटो सोशल मीडिया अकाउंट पर वायरल हो सकती है।

सजा का प्रावधान - आईटी एक्ट में 3 साल तक की सजा
कानून के अनुसार किसी प्रकार की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने और किसी व्यक्ति को भेजने वाले व्यक्ति पर आईटी एक्ट के तहत तीन साल की सजा का प्रावधान है।

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