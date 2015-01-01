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हादसा:भट्‌टा बस्ती थाने की बिल्डिंग की छत से गिरने वाले युवक की इलाज के दौरान मौत

जयपुर6 घंटे पहले
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मोबाइल लूट के मामले में भट्टा बस्ती थाने में पकड़े जाने के बाद कूदते समय छत से गिरने वाले युवक की इलाज के दौरान गुरुवार सुबह एसएमएस हॉस्पिटल में मौत हो गई। मृतक युवक आसिफ शेख झोटवाड़ा स्थित उदय नगर का रहने वाला है। गुरुवार सुबह करीब साढ़े नौ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई।

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