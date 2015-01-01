पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हादसा:भाला-बरछी से मारकर युवक को किया जख्मी, मामला दर्ज

जयपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • नारायणपुर निवासी उमेश ने 9 पर किया केस

जयपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर निवासी शनिचर यादव के पुत्र उमेश यादव ने नौ व्यक्तियों के खिलाफ जयपुर थाना में मारपीट और हथियार से वार कर सिर को घायल करने का आरोप लगाने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। उमेश ने गांव के ही राकेश यादव, विकास यादव, मुकेश यादव, हुबलाल यादव, झकसू यादव, गायत्री देवी, जीतनी देवी, तुलसी यादव, दिनेश यादव पर भाला बरछी से वार कर सिर फोड़ने का आरोप लगाया है।
आवेदक ने बताया कि मंगलवार की रात नौ बजे गांव में जर्नादन यादव के दरवाजे पर छठ पर्व को लेकर एक बैठक हो रही थी। इसी बैठक में किसी बात पर विवाद हो जाने पर आरोपी ने भाला-बरछी से वार किया और आवेदक का सिर फोड़ दिया।आवेदक घायल हो बेहोश हो गया, जिसे मरा-समझ कर आरोपीगण भाग खड़े हुए। इस घटना पर जब हो हल्ला हुआ तो आवेदक के पिता शनिचर यादव और बुढ़ी मां बसमतिया देवी घटनास्थल पर पहुंची।
पुलिस मामले की कर रही छानबीन
बेटा उमेश यादव को होश कराया और अपने घर ले गए। जब आवेदक को जिन्दा होने की बात आरोपीगण को पता चला तो आरोपी गण ने आवेदक के घर पर आकर पुनः इनकी मां बसमतिया देवी व पिता शनिचर यादव को भाला से वार कर सिर फोड़ दिया है। घायलों का इलाज कराया गया है। पुलिस छानबीन कर रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें