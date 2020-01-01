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झण्डारोहण:आमिर खान ने जयपुर में किया फ्लैग ऑफ, जयपुराइट्स को रिपब्लिकन डे की दी बधाईयां

जयपुरएक घंटा पहले
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जयपुर में सीतापुरा स्थित शूटिंग स्थल पर 26 जनवरी को फ्लैग ऑफ करते बॉलीवुड स्टार आमिर खान। - Dainik Bhaskar
जयपुर में सीतापुरा स्थित शूटिंग स्थल पर 26 जनवरी को फ्लैग ऑफ करते बॉलीवुड स्टार आमिर खान।

जयपुर के लिए रिपब्लिकन डे इस बार कुछ खास रहा, क्योंकि बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने भी जयपुर में ही तिरंगा लहराया। वे जयपुर में शूट कर रहे हैं और इसी दौरान सीतापुरा स्थित शूटिंग स्थल पर ही 26 जनवरी को उन्होंने फ्लैग ऑफ करके जयपुराइट्स को रिपब्लिकन डे की बधाईयां दी।

जींस और टीशर्ट पहने हुए आमिर खान जैसे ही फ्लैग ऑफ करने पहुंचे तो वहां फैंस और यूनिट के लोग रोमांचित हो गए। उन्होंने सबका अभिवादन किया और फ्लैग ऑफ करके सलूट भी किया। गौरतलब है कि वे यहाँ एक गाने की शूटिंग कर रहे हैं और उनका 31 जनवरी तक यहीं रहने का प्लान है।

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