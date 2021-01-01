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कार्रवाई:झोटवाड़ा पंचायत समिति में फर्जी बोरिंग मामले में एसीबी ने मांगा रिकाॅर्ड

जयपुर4 घंटे पहले
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झाेटवाडा पंचायत समिति में एक कराेड़ रुपए से अधिक कीमत के 62 फर्जी बोरिंग का मामले में एसीबी ने झोटवाड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी से संबंधित रिकार्ड मांगा है। एसीबी की स्पेशल इंवेस्टीगेशन विंग में एडिशनल एसपी संजीव नैन मामले की जांच कर रहे है।

एडिशनल एसपी नैन ने बताया कि तत्कालीन विकास अधिकारी पिंकी शर्मा, तत्कालीन प्रधान, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी के कार्यकाल के दाैरान हुए सिंगलफेस बोरिंगों से संबंधित दस्तावेजों काे मंगवाया गया है। रिकार्ड के अनुसार पता किया जाएगा काैन -काैन दोषी है। मुख्यमंत्री कार्यालय तक मामला पहुंचने के बाद फरवरी 2017 में तत्कालीन कलेक्टर सिद्वार्थ महाजन ने भी एफआईआर आदेश दिए थे।

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