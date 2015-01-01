पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अपराध:जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार

जयपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

मानसरोवर थाना इलाके में ढाबे पर खाना खा रहे युवक युवती पर जानलेवा हमला करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसीपी संजीव चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शंकर चौधरी फागी के पास चौरू गांव का रहने वाला है। इस संबंध में युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि 8 दिसंबर को वह और मित्र अभिषेक सोनी गोपालपुरा बाइपास, नारायण विहार मोड़ स्थित एक ढाबे पर रात करीब 11 बजे खाना खा रहे थे। तभी वहां 3 युवक आये और युवती से अभद्रता करने लगे।

जब उन्हें मना किया तो मारपीट की। मारपीट से युवक के सिर पर गंभीर चोट आई। दोनों घायल हो गए, तीनों आरोपी फरार हो गए थे। युवक का एसएमएस में ईलाज चल रहा है। आरोपी को पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर फागी से गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें