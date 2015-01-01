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कार्रवाई:बाइक चोरी कर ढाई हजार में बेचते थे आरोपी, मुहाना मंडी में बना रखा था गोदाम

जयपुरएक घंटा पहले
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शहर में 35 से ज्यादा बाइक चुराने वाले गिरोह को मालपुरा गेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार 3 आरोपी अपने शौक पूरे करने के लिए बाइक चुराते और मात्र ढाई से 3 हजार में बेच देते थे। मालपुरा गेट थाने के कांस्टेबल कमल सिंह को सूचना मिली थी कि 2 संदिग्ध लड़के बाइक से घूम रहे हैं। जांच में वह वाहन चोर निकले।

सांगानेर एसीपी नेमीचंद खारिया ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी भागचंद (22) और महावीर सैनी (20) मूलतः मालियों का मोहल्ला निवाई, टोंक और हाल मुहाना मंडी में रहने वाले हैं। वहीं तीसरा आरोपी कैलाश चंद (23) रामपुर बानसूर और हाल सोनिया नगर, गोवर्धन नगर का रहने वाला है। आरोपियों ने मुहाना मंडी में एक बेसमेंट में चोरी की 12 बाइक छुपा रखी थी। तीनों से पुलिस ने कुल 20 बाइक बरामद की है।

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