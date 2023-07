रामगढ़ में 3 शावकों के साथ नजर आई टाइग्रेस RVT-2:ACS शिखर अग्रवाल ने ट्वीट कर जाहिर की खुशी, लिखा- लंबा इंतजार खत्म हुआ

Hindi News

रामगढ़ में 3 शावकों के साथ नजर आई टाइग्रेस RVT-2: ACS शिखर अग्रवाल ने ट्वीट कर जाहिर की खुशी, लिखा- लंबा इंतजार खत्म हुआ

राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में टाइग्रेस से RVT - 2 अपने 3 शावकों के साथ नजर आई है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में लगाए गए ट्रैप कैमरा की तस्वीरों में टाइग्रेस अपने 3 शावकों के साथ घूमती हुई नजर आई है। शावकों की उम्र करीब 2 से चार महीने की बताई जा रही है। इसमें बाद वन विभाग ने शावकों की सुरक्षा के लिए प्रबंध करना शुरू कर दिया है। टाइग्रेस और शावकों पर लगातार नजर रखी जाएगी।

डीएफओ संजीव शर्मा ने बताया कि शव को की उम्र 2 महीने से 3 महीने के बीच की है।

डीएफओ संजीव शर्मा ने बताया कि टाइग्रेस RVT - 2 को पिछले साल 16 जुलाई के दिन ही रणथंभौर से रामगढ़ विषधारी लाया गया था। ऐसे में शिफ्टिंग के एक साल में ही बच्चे डिलीवर करने का प्रदेश में यह अनूठा मामला है। जिसके बाद अब रामगढ़ विषधारी में अब टाइगर कि संख्या बढ़कर पांच पर पहुंच गई है।

अपने नन्हें शावकों के साथ रामगढ़ के जंगलों में घूमती RVT - 2।

राजस्थान स्टेट वाइल्डलाइफ बोर्ड के सदस्य धीरेंद्र के गोधा ने बताया कि राजस्थान में लगातार बढ़ रही टाइगर की संख्या ना सिर्फ प्रदेशवासियों बल्कि, देशवासियों के लिए खुशी की खबर है। पिछले सप्ताह सरिस्का 2 शावकों की तस्वीर सामने आई थी। वहीं इस सप्ताह रामगढ़ विषधारी रिजर्व से शावकों के जन्म की खबर मिली है।

इससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान सरकार द्वारा टाइगर्स के संरक्षण के लिए सही दिशा में सही तरीके से काम किया जा रहा है। जिससे न सिर्फ राजस्थान के जंगल आबाद रहेंगे। बल्कि, प्रदेश के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

वन विभाग के ACS शिखर अग्रवाल ने भी ट्वीट कर रामगढ़ में नन्हें शावकों की मौजूदगी पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 'Much awaited good news now from Ramgarh Vishdhari as Begum seen with her new borns'।

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को देश का 52वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। जिसका कुल क्षेत्रफल 150189.21 हेक्टेयर है। इसमें एनटीसीए की अनुमति के बाद एक टाइगर RVT - 1 यहां पिछले साढ़े तीन साल से जबकि टाइग्रेस RVT - 2 पिछले साल 16 जुलाई को रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से यहां छोड़ी गई थी। वहीं अब RVT - 2 ने रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में 3 तीन शावकों को जन्म देकर प्रदेश में टाइगर के कुनबे को बढ़ा दिया है।

9 जुलाई को सरिस्का में टाइग्रेस ST-19 दो नन्हे शावकों के साथ नजर आई।

बता दें कि पिछले सप्ताह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगाए गए ट्रैप कैमरा में टाइग्रेस ST-19 अपने दो शावकों के साथ साथ बफर जोन में घूमती हुई नजर आई थी। जिसके बाद CM अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की थी। CM ने लिखा कि 'वन में नव जीवन, सरिस्का टाइगर रिजर्व से 2 शावकों के जन्म का सुखद समाचार मिला। अब सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। पर्यावरण हेतु महत्वपूर्ण बाघों के संरक्षण हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।'

राजस्थान के चारों टाइगर रिजर्व की स्थिति