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चॉकलेटी हीरो की शूटिंग:8 दिन बाद लौटे एक्टर आमिर खान, जयपुर को अच्छा शहर बताया, लेकिन घूमने का कार्यक्रम रद्द किया

जयपुरएक घंटा पहले
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जयपुर में 8 दिन रुककर लौटे एक्टर आमिर खान। जयपुर एयरपाेर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए। - Dainik Bhaskar
जयपुर में 8 दिन रुककर लौटे एक्टर आमिर खान। जयपुर एयरपाेर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए।

चॉकलेटी हीरो आमिर खान 8 दिन तक गुलाबी नगर में गुजारने के बाद सोमवार दोपहर चार्टर प्लेन से मुंबई के लिए रवाना हो गए। यहां वे इस दौरान शूटिंग में व्यस्त रहे, लेकिन जयपुर घूमने के कार्यक्रम को उन्होंने रद्द कर दिया।

बोले जरूर, जयपुर बहुत खूबसूरत है। गुलाबी नगर मुझे बहुत अच्छा लगता है। विशेषकर यहां का खानपान मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं बार-बार जयपुर आने की कोशिश करता हूं। आमिर 24 जनवरी को जयपुर आए थे। तब एयरपोर्ट पर अपने प्रशंसकों के साथ सेल्फी के लिए मनाही करते रहे। लौटते वक्त उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से भी बात की और लोगों के साथ सेल्फी भी कराई। फोटो खिंचवाने में मुंह छिपाया नहीं।

जयपुर एयरपोर्ट पर आमिर खान।
जयपुर एयरपोर्ट पर आमिर खान।

कंटेंट व फोटो महेंद्र शर्मा

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