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अस्पताल प्रशासन:10% विकलांगता को 40% कर एमबीबीएस में एडमिशन, एम्स ने एसएमएस पूछा- ये कैसे हो गया

जयपुर2 घंटे पहले
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विकलांगता के फर्जी सर्टिफिकेट से एमबीबीएस में एडमिशन लेने का मामला सामने आया है। एडमिशन कमेटी को छात्रा पर शक होने के बाद एम्स, दिल्ली ने एसएमएस अस्पताल से सर्टिफिकेट की प्रमाणिकता मांगी है। फिलहाल मामले में एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने भी एम्स को जबाव भेज दिया है। जबाव में कहा गया है कि छात्रा की ओर से जो विकलांगता की प्रतिशत बताई गई है, उतने प्रतिशत का सर्टिफिकेट एसएमएस से नहीं दिया गया है। अब देखना यह है कि मामले में एम्स, दिल्ली क्या कदम उठाता है। मामले के अनुसार श्रेया सिंह बेनीवाल ने एम्स दिल्ली में एडमिशन के लिए सर्टिफिकेट लगाए। इन सर्टिफिकेट में उसने बताया कि वह पैर से 40 प्रतिशत तक विकलांग है। लेकिन जब कमेटी ने युवती काे देखा ताे उन्हें शक हुआ और पूछताछ की। युवती ने बताया कि उसने एसएमएस अस्पताल से सर्टिफिकेट बनवाया है और पूरी तरह सही है।

इस पर कमेटी के डॉक्टर्स ने एसएमएस अस्पताल प्रशासन को लेटर लिखकर पूछा कि क्या उक्त युवती को विकलांगता का 40 प्रतिशत का सर्टिफिकेट दिया है। यदि दिया है तो इसका आधार क्या है। लेटर के अस्पताल पहुंचते ही सब भौंचक रह गए। आनन-फानन में सारी जानकारी ली गई कि क्या सर्टिफिकेट बनाया गया है और किन डॉक्टर्स की टीम ने बनाया है।

सामने आया कि सर्टिफिकेट तो बना है लेकिन केवल 10प्रतिशत की विकलांगता का। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने जबाव तैयार किया और एम्स को भेजा है। लेकिन युवती की ओर से 10 प्रतिशत की विकलांगता को अधिक बताकर एडमिशन लेने की हरकत से सभी हतप्रभ हैं। अब मामले में एम्स आगे की कार्रवाई करेगा।

  • हमारे पास एम्स से लेटर आया था, किसी लड़की के सर्टिफिकेट का मामला था। हमनें वेरिफाई कर लिया है। हमारी ओर से कोई गलती नहीं है। हमनें उन्हें जवाब दे दिया है। - डॉ. राजेश शर्मा, अधीक्षक, एसएमएस अस्पताल।
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