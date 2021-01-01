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अपराध:रास्ता पूछने के बाद लिफ्ट देने के बहाने कार में बिठाकर गहने व नकदी ले गए बदमाश

जयपुर2 दिन पहले
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विश्वकर्मा थाना इलाके में बदमाश लिफ्ट देने के बहाने एक पिता-पुत्री काे कार में बिठा ले गए और गहने व नकदी ठग ली। मूलत: शाहपुरा और हाल देविका नगर राेड नं. 17 वीकेआई के अमर सिंह ने रिपाेर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया कि वह बेटी के साथ घर जाने के लिए हाइवे पर खडे़ थे। इसी दाैरान एक दिल्ली नंबर की कार ने शाहपुरा जाने का रास्ता पूछा। पीड़ित को भी शाहपुरा जाने की बात कहकर कार में बिठा लिया।

रास्ते में ड्राइवर ने कहा कि हम सरकारी आदमी हैं, आगे अफसर मिलेंगे इसलिए बेटी काे कहाे गहने उतारकर बैग में रख ले। हम उनकी बाताें में आ गए और साेने के झुमके, पेंडल, साेने- चांदी की अंगूठी, 2700 कैश बैग में रख लिए। टाेल पर पहुंचे तो बाहना बनाकर उन्हें उतारकर फरार हो गए।

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