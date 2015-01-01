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द्रव्यवती रीवर फ्रंट:डेडलाइन के दो साल बाद अब फर्म ने फिर अक्टूबर 2021 तक समय मांगा, जेडीए मार्च तक छूट देने की तैयारी में

जयपुरएक घंटा पहले
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1470 करोड़ के प्रोजेक्ट की मूल अवधारणा नाले को साफ करके नदी के तौर पर साफ-सुथरा पानी बहाना था
  • जिस प्रोजेक्ट को एडवांस 24 करोड़ देकर शुरू कराया, खाली खजाना देख केंद्र से लोन लिया, उस पर 1400 करोड़ खर्च होने के बाद भी शहर ठगा सा महसूस कर रहा
  • शहर को क्या मिलेगा : नदी संवरेगी तो शहरी व बाहरी लोगों के लिए टूरिस्ट स्पॉट बनेगी, रेवेन्यू के सोर्स विकसित होंगे

जिस द्रव्यवती रीवर फ्रंट प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले 24 करोड़ रुपए एडवांस दिए गए, खजाना खाली देख केंद्र से लोन लिया, अब उसी प्रोजेक्ट को पूरा कर शहर को राहत देने में सिस्टम पस्त हो रहा है। प्रोजेक्ट कुछ महीने के बजाए पूरे दो साल डिले है। वहीं निकटतम दिनों में द्रव्यवती को साफ-सुथरा कर रीवर बहाने और इसका फ्रंट सुधारने की प्रक्रिया पूरी होती नहीं दिख रही। सामने आया है कि फर्म ने काम पूरा करने के लिए जेडीए को अक्टूबर 2021 तक का समय मांगा है।

उधर जेडीए हर बार की तरह कुछ महीने घटाकर मार्च 2021 तक की डेडलाइन बढ़ाने को है। इससे पहले भी कई बार यही होता आया है। कमाल की बात यह है कि अभी तक देरी के लिए किसी की जिम्मेदारी भी तय नहीं हो पाई है। जबकि द्रव्यवती सीधे तौर पर 2 लाख लोगों और वैसे पूरे शहर को प्रभावित करती है। 47 किलोमीटर नदी करीब 200 कॉलोनियों के तो सामने से बह रही है। पूरे शहर की गंदगी, सीवरेज को समेटे गुजरती है। इसकी स्वच्छता से बाहर के वातावरण सहित भूजल के हाल सुधरने हैं।

नदीं संवरेगी तो शहरी और बाहरी लोगों के लिए टूरिस्ट स्पॉट बनेगी, रेवेन्यू के नए सोर्स विकसित होंगे। इसके बावजूद इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में सिस्टम फेल हो रहा है। एक्सईएन दीपक माथुर ने कहा कि फर्म से इस दिसंबर तक का प्रोग्राम मांगा था, लेकिन काम नहीं हुआ। अब उन्होंने अक्टूबर 2021 तक काम करने का समय मांगा है। जेडीए इस पर विचार कर रहा है।
नदी को साफ बहाने का चैलेंज बरकरार, कहीं पानी तक का सिस्टम विकसित नहीं

1470 करोड़ के प्रोजेक्ट की मूल अवधारणा नाले को साफ करके नदी के तौर पर साफ-सुथरा पानी बहाना था। यही मूल उद्देश्य अभी तक धराशायी है। पक्के नाले की तरह जगह-जगह गंदगी और मलबा पड़ा है, जिसको साफ करने का सिस्टम भी विकसित नहीं हो पाया। मजार डेम से सीकर रोड तक करीब 2-3 किमी में चैनल बन गई, लेकिन पानी का सिस्टम विकसित नहीं हो पाया।

बकाया कार्यों की लंबी फेहरिस्त, पत्रों से लगता है सुनवाई नहीं
प्रोजेक्ट पर वॉक वे, स्टोन क्लेडिंग, मिलिट्री एरिया में चैनलिंग, विधानी में लाइनिंग, ग्रास लैंड, टायलेट ब्लॉक, सिटआउट, गेट, फिनिशिंग के काम बकाया हैं। इसके अलावा अभी तक प्लांटेशन तक अपना रूप-आकार नहीं ले पाए। देलावास एसटीपी प्लांट, कोर्ट केसेज, सुशीलपुरा में निर्माण और गोनेर के आगे किसानों के मसले सुलझना बाकी हैं। फिलहाल काम पूरे करने के बजाए फर्म-जेडीए की ओर से पत्राचार में कोई कमी नहीं।

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