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अनावश्यक पार्किंग पर रोक:पौंडरिक पार्क में अनावश्यक पार्किंग जनभावनाओं के खिलाफ, मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट रुकवाने की पहल करें

जयपुर2 दिन पहले
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पौंडरिक पार्क में नियम विरुद्ध पार्किंग बनाने को लेकर विधायक और पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की ओर से जनभावना के खिलाफ जाकर हाईकोर्ट की अवहेलना करते हुए अनावश्यक पार्किंग बनाई जा रही है। व्यापक जन विरोध के बावजूद प्रशासन की हठधर्मिता पार्क को बर्बाद करने पर आमादा है।

सराफ ने पास ही चौगान स्टेडियम की पार्किंग होने जैसे उदाहरण भी रखे हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम करोड़ों रुपए बर्बाद करके पार्क में बेवजह पार्किंग बनाने की बात को सरासर गलत बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराते हुए जनभावनाओं का सम्मान कर अनावश्यक पार्किंग प्रोजेक्ट को रुकवाने के आदेश करें।

पार्क में बन रही पार्किंग को लेकर जनता का विरोध जारी है। अब सद्बुद्धि यज्ञ और पैदल मार्च की तैयारी है। कई विकास समितियां इसके पक्ष में खड़ी हो रही है। दूसरी ओर स्मार्ट सिटी के अफसर बैकफुट पर हैं। उनके पास पार्क में पार्किंग बनाने को लेकर कोई ठोस तर्क नहीं है।

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