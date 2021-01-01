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निकाय चुनाव:35 में से 17 सीटें जीतने वाली एनसीपी के सभी पार्षद भाजपा में शामिल

जयपुर2 दिन पहले
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  • निवाई में पलट गई बाजी

निकाय चुनाव परिणाम जारी हाेने के 24 घंटे बाद ही टाेंक की निवाई नगर पालिका से एनसीपी के टिकट पर जीते सभी 17 पार्षदाें ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बीजेपी ऑफिस में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां के नेतृत्व में इन सभी ने पार्टी जॉइन की। ऐसे में अब निवाई में बीजेपी का बाेर्ड बनना तय हो गया है। निवाई में पार्टी मंगलवार काे दिलीप इसरानी काे अध्यक्ष प्रत्याशी घाेषित करेगी।

बता दें कि निवाई में कुल 35 सीटें हैं। एनसीपी के बैनर तले 17 पार्षद जीते थे। बीजेपी के 9, कांग्रेस के 8 और एक निर्दलीय था। माना जा रहा था कि यहां एनसीपी का बाेर्ड बन जाएगा। मगर इस बीच ही सभी एनसीपी पार्षदाें ने भाजपा जॉइन कर ली। अब बीजेपी के पास इस बाेर्ड में बहुमत है। ऐसे मेें भाजपा के बहुमत वाले बोर्डाें की संख्या 24 से बढ़कर 25 हो गई है।

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