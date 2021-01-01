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राजनीति:विधानसभा उपचुनाव वाले क्षेत्रों में से राजसमंद में कांग्रेस, सहाड़ा में भाजपा जीती; दो में निर्दलीय आगे

जयपुर2 घंटे पहले
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जीत के बाद जश्न मनाते भाजपा प्रत्याशी और कार्यकर्ता। - Dainik Bhaskar
जीत के बाद जश्न मनाते भाजपा प्रत्याशी और कार्यकर्ता।
  • प्रदेश के 90 निकाय चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर, भाजपा नहीं बचा पाई अपने किले
  • सुजानगढ़ और वल्लभ नगर में निर्दलीयों का रहा दबदबा, इधर नोखा और निवाई में एनसीपी की धमाकेदार एंट्री

निकाय चुनावों जीत से कांग्रेस खेमें में जबरदस्त उत्साह है। बड़ी बात यह है कि जिन चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से राजसमंद में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि सुजानगढ़ में निर्दलीयाें की मदद से कांग्रेस बाेर्ड बनाने में सफल हाे सकती है। सहाड़ा में भाजपा जीती है, जबकि वल्लभनगर में आने वाली भिंडर नगर पालिका में निर्दलीयों ने बाजी मारी है।

निकाय चुनावों को आने वाले उपचुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा था। इसलिए कांग्रेस ने यहां जिला प्रभारियों के साथ उपचुनाव प्रभारी भी तैनात किए थे। जिन चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें सुजानगढ़, वल्लभनगर और सहाड़ा कांग्रेस के पास तथा राजसमंद विधानसभा भाजपा के खाते में थी।
25 साल बाद राजसमंद में कांग्रेस का बोर्ड

भाजपा के खाते वाली राजसमंद विधानसभा में आने वाली राजसमंद नगर परिषद में हुए चुनावों में कांग्रेस ने स्पष्ट जीत दर्ज कर ली है। राजसमंद में 25 साल पार्षद चुनावों के जरिए कांग्रेस का बोर्ड बनेगा।

सहाड़ा (गंगापुर नगर पालिका)

25 वार्डों में से 13 भाजपा, 12 कांग्रेस जीती। ऐसे में यहां भाजपा काे बाेर्ड बनने के लिए स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है। कांग्रेस के कैलाश त्रिवेदी यहां से विधायक थे। इस विधानसभा में आने वाली गंगापुर नगर पालिका में हुए चुनाव में नजदीकी मुकाबले में भाजपा ने कांग्रेस से बाजी मार ली है।
सुजानगढ़-(सुजानगढ़ नगर परिषद)

60 वार्ड में से 28 कांग्रेस और 19 भाजपा। सुजानगढ़ विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। सुजानगढ़ नगर परिषद में कांग्रेस काे निर्दलीयाें की मदद से बाेर्ड बनाना पड़ेगा। बीदासर में 35 वार्डों में से 16 पर भाजपा, 13 पर कांग्रेस और 6 पर निर्दलीय जीते हैं। दाेनाें सीटाें पर निर्दलियाें की भूमिका अहम।

वल्लभनगर-(भिंडर नगर पालिका)

25 वार्ड में से 13 निर्दलीय, 10 कांग्रेस, 2 भाजपा। कांग्रेस के भूतपूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की वल्लभनगर विधानसभा सीट की भिंडर नगर पालिका शामिल है। यहां 13 वार्डों में जनता सेना के पार्षद जीते हैं, 10 पर कांग्रेस और 2 पर भाजपा के पार्षद जीते हैं।
गहलोत : नतीजे सुखद, अधिकांश कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे

90 नगरीय निकाय के चुनावों के नतीजे सुखद हैं। कांग्रेस के सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनायें। मतदाताओं का आभार तथा कार्यकर्ताओं व नेताओं को मेहनत के लिए धन्यवाद और जीत की बधाई। परिणामों में मत प्रतिशत भी कांग्रेस का अधिक है और विजयी पार्षदों की संख्या भी ज्यादा है, अधिकांश जगह कांग्रेस पार्टी के बोर्ड बनेंगे।

माकन: 52 निकायों में कांग्रेस के बोर्ड बनने की संभावना
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने निकाय चुनावों में जीत के लिए पार्टी को बधाई दी है। माकन ने कहा कि भाजपा के गढ़ माने जाने वाले इन 90 शहरों में कांग्रेस 48 पर भाजपा से आगे रही है और इसके अतिरिक्त 4 शहरों में निर्दलीय कांग्रेस के समर्थन में आए। उन्होंने कहा कि 90 में से 52 नगर निकायों में बोर्ड बनने की सम्भावना है।

डोटासरा: पहले चरण के बाद दूसरे चरण में भी जीते
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पहले नगर निगम फिर निकाय चुनाव चरण-1 और अब निकाय चुनाव चरण-2 में कांग्रेस पार्टी को अपार जनसमर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के फलस्वरूप ही यह सुखद परिणाम संभव हुआ है।

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