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सीएम गहलोत ने पीएम को लिखा पत्र:एफआईआर दर्ज करने की अनिवार्यता का फॉर्मूला दूसरे राज्याें में भी लागू कराएं

जयपुरएक घंटा पहले
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  • त्वरित न्याय एवं अपराधों की रोकथाम के लिए सीएम गहलोत ने पीएम को लिखा पत्र
  • इंसानाें की जान बचाने को लगाई पटाखों पर राेक, धर्म से कोई संबंध नहीं : सीएम

सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने एवं अपराधों की रोकथाम के लिए अपनाए गए पुलिस नवाचारों का उल्लेख करते हुए पीएम नरेंद्र माेदी से अनुरोध किया है कि अपराधों की रोकथाम के लिए विकसित की गई इस प्रभावी एवं संवेदनशील प्रणाली का लाभ अन्य राज्य भी ले सकते हैं।

उन्होंने पीएम को लिखे पत्र में प्रदेश के पुलिस थानों में अपराधों के निर्बाध पंजीकरण के लिए लागू अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन का जिक्र करते हुए कहा है कि पूरे देश में यह व्यवस्था सुनिश्चित कर बेहतर कानून व्यवस्था कायम की जा सकती है। राज्य में अपराध पंजीकरण की प्रक्रिया सुगम बनाने के बाद हमारा अनुभव यह रहा है कि इससे अपराधों के आंकड़ों में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है।

इस तथ्य को हाल ही एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित ‘क्राइम इन इंडिया-2019’ रिपोर्ट में भी मान्यता मिली है। इसमें राजस्थान में पंजीकृत अपराधों का आंकड़ा बढ़ने का उल्लेख है। अपराध के पंजीकरण को पुलिस की सफलता और विफलता का पैमाना बनाने से अपराध दर्ज नहीं करने की प्रवृति को बल मिलता है।

इससे पुलिस की कार्यशैली में अनेक प्रकार के विकार भी पैदा हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि यह समय पंजीकरण का विरोध करने का नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की इस नीति का पुरजोर समर्थन करने का है। अन्यथा भविष्य में देश के किसी भी राज्य की सरकार आम आदमी को राहत देने वाले ऐसे कदम उठाने से कतराएगी।

इंसानाें की जान बचाने को लगाई पटाखों पर राेक, धर्म से कोई संबंध नहीं : सीएम

सीएम गहलाेत ने साेशल मीडिया पर कहा कि हमारे कुछ साथियों ने पटाखों और आतिशबाजी पर रोक के निर्णय की आलोचना की, परंतु इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। विशेषज्ञों की राय भी यही है कि कोरोना के समय पटाखों से निकलने वाला विषैला धुंआ हानिकारक है। अधिकांश लोगों ने हमारे निर्णय की प्रशंसा की है और हमारे बाद अन्य राज्यों ने भी पटाखों पर रोक लगाई है।

लोगों के जीवन की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम चाहते हैं सभी स्वस्थ रहें एवं हर्षोल्लास से दीपावली मनाएं। इसके लिए जरूरी है कि पटाखे न चलाएं। आइए, आतिशबाजी से बचने का संकल्प लें ताकि देशभर में एक संदेश जाए। अगली दीपावली हम सब आतिशबाजी के साथ मनाएंगे।

मीणा-मीना विवाद पर गहलोत से मिले समाज के विधायक और मंत्री
मीना-मीणा विवाद को लेकर सीएम गहलोत से मीणा समाज के विधायक ओर मंत्री मिले। सीएम हाउस पर हुई मुलाकात में मीना-मीणा विवाद सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम ने मीना मीणा विवाद को लेकर विवाद को समाप्त कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान परसादी लाल मीणा, जोहरीलाल मीणा, इंदिरा मीणा, लक्ष्मण मीणा, गोपाल मीणा, पीआर मीणा, हरीश मीणा, मुरारी मीणा, कांति मीणा, लाखन मीणा, राजपाल मीना आदि लाेग सीएम से मिले। इन लाेगाें ने एसटी होस्टल खोलने ओर सभी सभी विभागों में रोस्टर प्रणाली को लेकर भी चर्चा की।

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