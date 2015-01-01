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नियुक्ति:परिणाम आने के बाद भी नहीं मिली नियुक्ति

जयपुर2 घंटे पहले
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पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को लेकर महिला बाल विकास विभाग की लापरवाही सामने आई है। पिछले महीने अंतिम परिणाम जारी होने के बाद चयनितों से जिलों के विकल्प भरा लिए गए, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं मिली। ढाई साल पहले जब से इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी।। पहले तो आवेदन के बाद अभ्यर्थी परीक्षा के लिए इंतजार करते रहे। आवेदन के करीब 6 माह बाद भर्ती परीक्षा हुई। पहला परिणाम 5 माह बाद जारी हुआ और दस्तावेजों का सत्यापन शुरू हुआ। दस्तावेज सत्यापन के बाद करीब सवा साल तक अभ्यर्थी अंतिम परिणाम का इंतजार करते रहे।

इस बीच फर्जी डिग्रीधारियों का मामला भी इस भर्ती में खूब उछला। अंतिम परिणाम में महिला बाल विकास विभाग के 1350 पदों पर महज 504 अभ्यर्थी ही नियुक्ति के योग्य मिले। सभी अभ्यर्थी एक महीने से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। एनटीटी शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश तिवाड़ी का कहना है कि अंतिम परिणाम आ गया तो अब नियुक्ति में किस बात की देरी हो रही है। चयनितों के पदस्थापन का आदेश जल्दी जारी करना चाहिए।

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