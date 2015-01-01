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सियासी टकराव:सीएम गहलोत के लव जिहाद कानून पर दिए बयान पर घमासान, दोनों पार्टियों का एक-दूसरे पर हमला

जयपुरएक घंटा पहले
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  • वर्ग विशेष को टार्गेट करने को बीजेपी ला रही लव जिहाद कानून : धारीवाल
  • सीएम वाेटाें की राजनीति बंद कर दूसरे राज्यों की तर्ज पर कानून लाएं : बीजेपी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लव जिहाद कानून लाने के निर्णय पर कांग्रेस की ओर से सबसे पहले हमला सीएम अशोक गहलोत ने बोला। सीएम ने कहा कि यह कानून पूरी तरह असंवैधानिक है। टिकेगा नहीं।

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी इसको सांप्रदायिक रंग देने वाला एजेंडा बताया। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वासुदेव देवनानी सहित कई नेताओं ने गहलोत के बयान को लव जिहादियों का हौंसला बढ़ाने वाला बताया।

बीजेपी का एजेंडा है कानून, तनाव बढ़ेगा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन, संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री शांति धारीवाल ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बीजेपी पर हमला बोला है। धारीवाल ने यूपी सरकार के प्रस्तावित लव जिहाद कानून को धार्मिक सद्भाव बिगाड़कर सांप्रदायिक भावना बढ़ाने वाला बिल करार दिया है।

उनका आरोप है कि धर्मों को लड़ाना तो बीजेपी का एजेंडा है। इससे समस्या का कोई हल नहीं होगा। बल्कि माहौल बिगड़ेगा। बीजेपी वर्ग विशेष को जान बूझ कर टार्गेट करने के लिए यह बिल ला रही है। इससे वर्ग विशेष के लोगों को बदनाम करने की मंशा है। यह व्यक्तिगत फैसले लेने की आजादी के भी खिलाफ है।

क्या प्रेम-विवाह के नाम पर धर्म बदलकर हो रहे धोखे को लव जिहाद नहीं कहेंगे : शेखावत

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत से सवाल पूछा है कि क्या हजारों युवतियों के साथ प्रेम और विवाह के नाम पर नाम और धर्म बदल कर हो रहे धोखे को लव जिहाद नहीं कहेंगे? शादी अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है तो फिर महिलाएं अपने मायके का नाम या धर्म रखने के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं हैं?

क्यों लड़कियों के परिवारों को भी दूसरे धर्म को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है? क्या धर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात नहीं है? चूंकि कांग्रेस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आड़ में इस कृत्य का समर्थन कर रही है तो क्या यह आपका नया सांप्रदायिक एजेंडा है? सत्ता लालच में हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ना, घृणा फैलाना इत्यादि सब कांग्रेस प्रधान कृत है। हमारी महिलाएं लव जिहाद नाम के धोखे और अन्याय के अधीन नहीं होंगी।

गहलोत का बयान लव जेहादियों के हौसले बुलंद करने वाला : देवनानी
विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि सीएम अशाेक गहलावत का बयान लव जेहादियों के हौंसले बुलंद करने वाला है। इससे प्रदेश में लव जिहाद के मामले बढ़ने का खतरा और बढ़ गया है। सीएम के गृह क्षेत्र जोधपुर में लव जिहाद के कई मामले है जाे कि उनकी नजर से दूर है। उन्होंने कहा कि सीएम अपनी जिम्मेदारी से बचे नहीं और लव जिहाद काे रोकने के लिए दूसरे राज्यों की तर्ज पर कानून लेकर आए।

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