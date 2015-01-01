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सब्जी मंडी:मध्य प्रदेश से मटर की आवक शुरू, 80 रु./किलो दाम गिरे

जयपुरएक घंटा पहले
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शहर की सब्जी मंडियों में अभी सीजनेबल हरी सब्जियों की अच्छी आवक हो रही है, इससे उपभोक्ताओं को महंगी सब्जियों से थोड़ी राहत मिली है। मुहाना मंडी में हिमातल के साथ-साथ एमपी से भी मटर की आवक शुरू हो गई है। इससे मटर 80 रुपए किलो तक सस्ता हो गया है।

पहले यह भाव 150 रुपए के आस-पास था जो अब 45 से 70 रुपए किलो के आस-पास है। फूल गोभी 10 से 12 किलों की जगह 5 से 8 रुपए किलो, बैंगन 10 से 15 की बजाय 5 से 8 रुपए किलो व मेथी 3 से 5 व मूली 2 रुपए किलो बिक रही है।

हरा धनिया 6 से 8 रुपए किलो व टमाटर 25 से 27 रुपए किलो बिका है। जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ अध्यक्ष राहुल तंवर ने बताया की धीरे धीरे सब्ज़ियों आवक बढ़ने से इनके दामों मे कमी आना शुरू हो गया है।

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