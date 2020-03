दैनिक भास्कर Mar 30, 2020, 02:47 PM IST

जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को ट्वीट कर राजस्थान में कोरोना के खिलाफ किए जा रहे कार्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि राज्य सरकार गंगानगर की 5 चीनी मिलों और निजी डिस्टलरी की मदद से हर दिन 5 लाख सैनेटाइजर की बोटलें की सप्लाई की जा रही है। जिससे जमाखोरी नहीं होगी और दाम भी नहीं बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि गंगानगर शुगर मिल्स और 5 प्राइवेट डिस्टिलरीज की 5 इकाइयों के माध्यम से राज्य सरकार हर दिन 5 लाख बोतल हैंड सैनेटाइजर की सप्लाई कर रही है। यह राज्य के 33 जिलों में हैंड सैनिटाइज़र के उचित दाम और जमाखोरी को कम करने और अस्पतालों, स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा कि असाधारण समय में अभूतपूर्व फैसले भी लेने पड़ते हैं।

