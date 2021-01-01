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आई राम की याद:कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने मंदिर निर्माण के लिए ‘एक रुपए राम के नाम’ अभियान शुरू किया, इसमें कम से कम एक रुपए की सहयोग राशि लेंगे

जयपुरएक घंटा पहले
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राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर राममंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि जुटाते NSUI संगठन से जुड़े छात्र। - Dainik Bhaskar
राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर राममंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि जुटाते NSUI संगठन से जुड़े छात्र।

राममंदिर निर्माण के मुद्दे से खुद को दूर रखने वाली कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने अब मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि जुटाने के लिए अभियान शुरू किया है। राजधानी जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर ‘एक रुपए राम के नाम’ अभियान की शुरुआत करते हुए NSUI से जुड़े छात्रों ने लोगों से सहयोग राशि मांगी।

NSUI प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में संगठन के छात्रों ने सोमवार को विश्वविद्यालय के बाहर जय श्रीराम के नारे लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। संगठन से जुड़े लोगों ने दानपात्र में सहयोग राशि डालकर अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान संगठन से जुड़े आमजन व कॉलेज के छात्रों से कम से कम एक रुपए की सहयोग राशि लेंगे। हालांकि, इस अभियान की विधिवत शुरुआत मंगलवार को कॉमर्स कॉलेज कैंपस से की जाएगी

विश्व हिंदू परिषद के जिम्मे है सहयोग राशि जुटाने का काम
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट ने मंदिर के लिए सहयोग राशि जुटाने का अभियान 15 जनवरी से पूरे देश में शुरू किया है। सहयोग राशि जुटाने का मुख्य जिम्मा ट्रस्ट की ओर से विश्व हिंदू परिषद को सौंपा गया है। परिषद की ओर से पूरे देशभर में हर जिले, पंचायत, गांव जाकर सहयोग राशि जुटाने का काम किया जा रहा है। इसमें व्यक्ति स्वेच्छा से कितनी भी राशि दे सकता है।

राजस्थान में इस काम के लिए संतों की एक समिति भी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत लोगों से जो सहयोग ले रहे हैं उसके लिए 10, 100 और 1,000 के कूपन प्रकाशित करवाएं हैं। राजस्थान में ये अभियान 27 फरवरी तक चलेगा।

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