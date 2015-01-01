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कोरोना का साइलेंट धमाका:निजी अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, आरयूएचएस के आईसीयू में 109 रोगी

जयपुर11 मिनट पहले
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दीपावली पर खरीदारी और आवाजाही में सोशल डिस्टेंस और मास्क का नियम टूटने से संक्रमण का विस्फोट
  • 475 केस आए सामने, हर दिन बढ़ रहा खतरा

हर दिन कोरोना केस बढ़ रहे हैं। लगातार दूसरे दिन 450 से अधिक केस सामने आए हैं। गुरुवार को 475 केस सामने आए, जिनमें से सबसे अधिक केस झोटवाड़ा से सामने आए। इसके बाद हॉट स्पॉट बन चुके वैशाली, मालवीय नगर, अजमेर रोड पर भी लगातार केस बढ़ रहे हैं।

मानसरोवर में 28, वैशाली नगर में 27, अजमेर रोड पर 25, मालवीय नगर में 24, सोड़ाला में 23, बनीपार्क में 20, दुर्गापुरा में 19, मुरलीपुरा में 15, जगतपुरा में 14, जवाहर नगर में 13, टोंक फाटक और टोंक रोड पर 12-12, आदर्श नगर, प्रताप नगर, शास्त्री नगर में 11, विद्याधर नगर, सांगानेर में 10, महेश नगर, सी-स्कीम, गोपालपुरा, में 9-9, सिरसी में 8, सिविल लाइन, राजापार्क में 5-5, लाल कोठी, ब्रह्मपुरी, बस्सी में 4-4, अंबावाड़ी, भांकरोटा, बापू नगर

गांधीनगर, जामडोली, जेएलएन मार्ग, सीकर रोड, तिलक नगर में 3-3, अजमेरी गेट, आमेर, बजाज नगर, चौड़ा रास्ता, चाकसू, चांदपोल, घाटगेट, हरमाड़ा, जयसिंहपुराखोर, जालुपरा, जोबनेर, जोहरी बाजार, ज्योति नगर, कोटपुतली, एमडी रोड, ओटीएस, फागी, पुरानी बस्ती, रामगंज, सांभर, सांगानेरी गेट, सेठी कॉलोनी, शाहपुरा, सिंधी कैंप, सीतापुरा, एसएमएस, स्टेशन रोड, सुभाष चौक, त्रिवेणी नगर में 2-2, बड़ी चौपड़, बगरू, सेंट्रल जेल, छोटी चौपड़, डिस्ट्रिक जेल, दूदू, गलता गेट, गोनेर रोड, गोविंदगढ़, गुर्जर की थड़ी, जमवारामगढ़, झालाना, खो-नागोरियान, किशनपोल, मानक चौक, एमआई रोड, फुलेरा, रामबाग, रामगढ़ मोड, ट्रांसपोर्ट नगर और विराट नगर में 1-1 केस सामने आया है।'

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की बात की आशंका खुद स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जता चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसे दोहरा चुके और अपील जारी कर चुके। जयपुर में दो दिन में ही 974 नए केस आ गए। दिल्ली में बुधवार को 8 हजार से ज्यादा मरीज मिले। लोगों की यहां से वहां आवाजाही भीड़ के रूप में हो रही है। इससे संक्रमण बढ़ने की आशंका सही साबित होती दिख रही है।

अलार्मिंग; दिवाली बाद आरयूएचएस में बेड नहीं मिलेंगे
आरयूएचएस में सामान्य के 1055 बेड हैं, 500 पर मरीज भर्ती हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन वाले 498 बेड हैं और इसमें 163 खाली हैं। वहीं आईसीयू के 135 बेड में से 109 फुल हैं। लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि दिवाली त्यौहार और जांच कम होने की वजह से कम केस सामने आ रहे हैं। लेकिन दिवाली बाद अचानक से केस बढ़ने से मना नहीं किया जा सकता। इसकी दो और पूर्व वजह हैं। जिनमें निगम चुनाव और दिवाली के पहले होने वाली खरीदारी प्रमुख हैं।

सरकार और चिकित्सा विभाग के कम और ज्यादा आंकड़ों पर गौर नहीं करें और मॉस्क और सोश्यल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की गंभीरता से पालन करें। वजह यह कि 400 से कम होते हुए आंकड़े 300 तक पहुंचे और अब एक ही दिन में एक बार फिर 450 तक मरीज पहुंच गए हैं। “कोविड कम हो रहा है और खत्म हो जाएगा” धारणा पूरी तरह गलत है और हर परिस्थिति में खुद का बचाव ही बीमारी से दूर रख सकता है।

डॉक्टर्स का मानना है कि पिछले दिनों और वर्तमान में जो हालात हैं, उन पर गौर करें तो आने वाले दिनाें में बहुत अधिक केस बढ़ सकते हैं। वहीं मौसम भी इस समय लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। कार्डियो, सीओपीडी और अस्थमा वाले मरीज काफी परेशान हैं और आने वाले दिनों में इनकी संख्या दोगुनी तक होना तय है।

शहर के प्रमुख निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए बेड ही नहीं हैं। स्थिति यह है कि ईएचसीसी, राजस्थान हॉस्पिटल, रूंगटा, दुर्लभजी और महात्मा गांधी अस्पताल में कोविड के गंभीर राेगियों को तुरंत बेड नहीं मिल रहे हैं। इन मरीजों में अधिकांश गंभीर रोगी होते हैं और वेंटीलेटर या ऑक्सीजन की जरूरत होती है।

लेकिन बेड नहीं हाेने की स्थिति में इन लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। फिलहाल अस्पताल संचालक जरूरतमंदों के फोन नंबर ले लेते हैं और जैसे ही बेड खाली होता है, रोगियाें को अस्पताल आने के लिए कहा जा रहा है। अपना ख्याल रखिए- डॉ. एसएमस शर्मा, सीनियर प्रोफेसर, कार्डियोलॉजिस्ट, एसएमएस, डॉ. पुनीत सक्सैना, फिजिशियन, सीनियर प्रोफेसर, एसएमएस, डॉ. अजीत सिंह, कोविड इंचार्ज, आरयूएचएस के मुताबिक- दिवाली के समय लोग हर बीमारी का इलाज लेने में वक्त टालते हैं।

कोरोना वायरस का अटैक व्यक्ति के उन अंगों पर अधिक देखने को मिला है जो कि कमजोर हैं। इसलिए इलाज में देरी ना करें। कोई भी व्यक्ति माॅस्क का उपयोग ना छोड़े। सोश्यल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही है। भीड़ में नहीं जाएं। जिन्हें कार्डियक, सीओपीडी की समस्या है, वे घर में ही रहें और सावधानी बरतें। अधिक तला-भुना, मिठाई खाने से बचें।

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