पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जयपुर में पकड़ा गया नशेड़ी:परकोटे में रात 3 से 5 बजे के बीच सूने मकान व दुकानों में करता था चोरी, गांजा खरीदने के लिए होती थी रुपयों की जरुरत

जयपुर28 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
जालुपूरा थाना पुलिस की गिरफ्त में समीर उर्फ काल्या। - Dainik Bhaskar
जालुपूरा थाना पुलिस की गिरफ्त में समीर उर्फ काल्या।
  • जालुपूरा थाना पुलिस ने किया एक आरोपी को गिरफ्तार, डेढ़ दर्जन वारदातों का खुलासा

शहर के परकोटे में देर रात को सूने मकानों व दुकानों में चोरी की वारदातें करने वाले एक शातिर बदमाश को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चांदी के सिक्के व रुपए बरामद किए है। प्रारंभिक पूछताछ में बदमाश ने नकबजनी व चोरी की करीब डेढ़ दर्जन वारदातें करना बताया है। जालुपूरा पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी समीर उर्फ काल्या (20) नूरानी मस्जिद के पास, जालुपूरा के रहने वाले है। पिछले कई दिनों से इलाके में बढ़ रही चोरी की वारदातों को देखते हुए थानाप्रभारी रामसिंह जाट के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित की गई थी। घटनास्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज व मुखबिरों से मिली सूचना के बाद पुलिस टीम ने समीर उर्फ काल्या को पकड़ा।

पूछताछ में समीर ने बताया कि वह देर रात 3 से 5 बजे के बीच परकोटे की कॉलोनियों व बाजारों में चोरी की वारदातें करत है। इसके लिए वह ऐसी दुकानों व मकानों को निशाना बनाता है, जो कि सूने पड़े रहते है। आरोपी समीर गांजे का नशा करता है। इसे खरीदने के लिए उसे रुपयों की जरुरत होती है। इसके लिए वह चोरी और नकबजनी की वारदातें करता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंमोदी को इस कार्यक्रम में भी किसान याद आए, कहा- उन्होंने इस संघर्ष में अहम योगदान दिया था - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser