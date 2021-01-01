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बजाज नगर:मकान पर कब्जा करने आई भिनाय की महिला सरपंच गिरफ्तार

जयपुर2 घंटे पहले
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बजाज नगर इलाके में चार दिन पहले कुछ बदमाशों के साथ मकान पर कब्जा करने आई भिनाय सरपंच अर्चना सुराणा व एक साथी गब्बर कटारा को रविवार को बजाज नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर अन्य साथियों की पहचान करके तलाश कर रही है। थानाधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि अर्चना कोरोना से पहले टोंक फाटक पुलिया के पास किराये के मकान में हॉस्टल चलाती थी। कोरोना में मकान खाली कराने के बाद 26 जनवरी की रात को करीब एक दर्जन लोगों के साथ मकान पर कब्जा करने के लिए पहुंच गई, जहां पर मौजूद लोगों के साथ मारपीट की।

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