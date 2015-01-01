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बाजार:बाइडेन राष्ट्रपति बने ताे भी कम नहीं हाेगा साेने में निवेश, नतीजों में देरी से उपजी अनिश्चतता से चमका साेना

जयपुरएक घंटा पहले
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अर्थव्यवस्था में रिकवरी धीमी पड़ने की आशंका से ग्लोबल मार्केट में साेना-चांदी में तेजी का रुख बना हुआ है।
  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1,950 डॉलर प्रति औंस के करीब

प्रमाेद कुमार शर्मा. अमेरिका में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की संभावित हार के बावजूद साेने में नए निवेश में कमी की संभावना कम है। हालांकि अभी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के पूरे नतीजे आने में कुछ दिन और लगने की संभावना है। इसकी वजह कई मुख्य स्टेट में जीत-हार का अंतर कम हाेने से मतपत्रों की दुबारा गिनती और ट्रम्प की ओर से कई स्टेट में नतीजों काे कानूनी चुनौती देना है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक मानते हैं कि बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं, ताे भी साेने में नए निवेश पर असर नहीं हाेगा।

वहीं, मौजूदा अनिश्चितता की स्थिति भी साेने के लिए अनुकूल है। यही वजह है कि शुक्रवार काे कारोबार समाप्ति पर अमेरिकी वायदा एक्सचेंज काॅमेक्स में दिसंबर डिलीवरी साेना मामूली सुधार के साथ 1,950 डॉलर प्रति औंस के करीब बंद हुआ। इससे पहले गुरुवार काे अंतरराष्ट्रीय बाजार में साेने में बड़ी तेजी दर्ज की गई थी। इसके असर से जयपुर सर्राफा बाजार में शनिवार काे स्टैंडर्ड साेना 350 रुपए बढ़कर 53,750 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया।

अंतरराष्ट्रीय बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडेन नेवादा, एरिजोना पेनसिल्वेनिया और जॉर्जिया में बढ़त बनाए हुए है। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस बंटी रही ताे साेना अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा।

ड्रेगाेनफ्लाई केपिटल के संस्थापक ग्रेग हारमन का मानना है कि रिपब्लिक पार्टी का सीनेट पर नियंत्रण रहा ताे बाइडेन राष्ट्रपति के ताैर आर्थिक पैकेज काे लेकर ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं हाेंगे। वहीं, अमेरिका में एक दिन में काेराेना संक्रमण के मामले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। काेराेना संक्रमण से स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। यह देखते हुए सुरक्षित निवेश के लिए साेने की मांग बनी रहने की उम्मीद है।

जयपुर में साेना 350 तथा चांदी 900 रुपए और चढ़ी
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने से शनिवार काे जयपुर सर्राफा बाजार में साेना स्टैंडर्ड 350 और 22 कैरेट जेवराती साेना 300 रुपए प्रति दस ग्राम और महंगा हाे गया। चांदी में 900 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी रही। दूसरी तरफ अमेरिकी वायदा एक्सचेंज काॅमेक्स में शुक्रवार काे दिसंबर डिलीवरी साेना 0.20 डॉलर बढ़कर 1,949.80 डॉलर तथा दिसंबर डिलीवरी चांदी 0.20 डॉलर की तेजी से 25.56 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई।

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में देरी की आशंका और काेराेना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण अर्थव्यवस्था में रिकवरी धीमी पड़ने की आशंका से ग्लोबल मार्केट में साेना-चांदी में तेजी का रुख बना हुआ है।
भाव : चांदी (999) 67,050 चांदी रिफाइनरी 66,550 रु. प्रति किलो। सोना स्टैंडर्ड 53,750 रु., सोना जेवराती 50,800 रु. तथा वापसी 47,800 रु. प्रति दस ग्राम।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में एक ग्राम साेना 5177 रु. का
नई दिल्ली. सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की आठवीं सीरीज जारी कर दी है। इसके तहत 9 नवंबर से 13 नवंबर तक गोल्ड बॉन्ड खरीदा जा सकता हैं। धनतेरस व दीपावली के मौके पर लॉन्च सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की आठवीं सीरीज के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सोने की कीमत 5177 रुपए प्रति एक ग्राम तय की है। ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान करने वाले निवेशकों काे प्रति ग्राम 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा।

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