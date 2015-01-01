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पंचायत समिति व जिला परिषद चुनाव:भाजपा प्रत्याशियों की सूची आ सकती है आज

जयपुर2 घंटे पहले
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पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में किसी भाजपा प्रत्याशियों की सूची का इंतजार एक दिन और बढ़ गया है। संभवत: रविवार को यह सूची आ सकती है। प्रत्याशियों की घोषणा जिला स्तर पर ही की जाएगी। पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर भाजपा मुख्यालय पर शनिवार को चौथे दिन भी माथापच्ची का दौर जारी रहा। भाजपा मुख्यालय में चूरू,सीकर, झालावाड़, अजमेर और भीलवाड़ा के प्रत्याशियों के चयन को लेकर चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई।

भाजपा के सामने समस्या आई है कि प्रत्याशियों के चयन में कई जगह विधायकों पूर्व विधायकों और कई पूर्व जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि उनके परिवार में ही टिकट मिले और दूसरी तरफ संगठन ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहता है। ऐसे में दूसरे जनप्रतिनिधी जो अपनों के लिए टिकट मांग रहे, वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा की 5 जिलों को छोड़कर सभी जगह सिंगल पैनल तैयार हो चुके है।

जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। भाजपा मुख्यालय में हुई चुनाव संचालन समिति की बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, कैलाश चौधरी सहित प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर वर्चुअल बैठक से जुड़े।

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