पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

नगर निगम चुनाव-2020:हेरिटेज-ग्रेटर मेयर पद के लिए भाजपा-कांग्रेस के नाम फाइनल

जयपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
मुनेश गुर्जर
  • हेरिटेज; कांग्रेस ने मुनेश गुर्जर और भाजपा ने निर्दलीय कुसुम यादव पर दांव खेला
  • ग्रेटर; बहुमत वाली भाजपा ने सौम्या गुर्जर को उतारा, कांग्रेस से दिव्या, पार्षद बिना बाड़े के

नगर निगम जयपुर ग्रेटर एवं हेरिटेज में मेयर पद के लिए भाजपा एवं कांग्रेस ने अपने प्रत्याश फाइनल कर दिए हैं। कांग्रेस ने हेरिटेज से मुनेश गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है, वहीं भाजपा की ओर से निर्दलीय चुनाव जीतने वाली कुसुम यादव उम्मीदवार हैं। ग्रेटर में बहुमत हासिल कर चुकी भाजपा ने सौम्या गुर्जर और कांग्रेस ने दिव्या सिंह को प्रत्याशी बनाया है।

ग्रेटर में 150 वार्डों में से भाजपा ने 88 में जीत हासिल की है। निर्दलीयों में दो समर्थित जीते हैं और 11 निर्दलीयों के समर्थन का भाजपा ने दावा किया है। उधर, हेरिटेज में 100 में से 47 वार्डों में जीत हासिल कर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है।

निर्दलीय 8 पार्षदों के समर्थन के दावे से कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस लिहाज से ग्रेटर में सौम्या गुर्जर और हेरिटेज में मुनेश गुर्जर का मेयर बनना लगभग तय है। अगर कोई उलटफेर नहीं होता है। मेयर पद के लिए गुरुवार को चारों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया।

कांग्रेस के टिकट पर लगातार दूसरी बार पार्षद चुनी गई हैं। निगम की कमेटियों में मेंबर भी रहीं। पति सुशील कुमार संगठन से जुड़े हैं।
हेरिटेज कांग्रेस
मुनेश गुर्जर, वार्ड-43, उम्र-31, शिक्षा-12वीं संपत्ति-2.35 लाख चल, अचल संपत्ति नहीं प्राेफेशन-प्राइवेट ट्यूशन।

भाजपा के टिकट पर दूसरी बार पार्षद बनी हैं। इस बार भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा था। पति अजय यादव भी निगम पार्षद रह चुके हैं।

हेरिटेज भाजपा

कुसुम यादव, वार्ड-74, उम्र-40, शिक्षा-पीजी संपत्ति-6.19 लाख चल, 5 लाख अचल संपत्ति प्राेफेशन-गृहिणी

कांग्रेस से पहली बार पार्षद का चुनाव जीता है। इनके पिता संजय सिंह कांग्रेस के टिकट पर झालावाड़ से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं।

ग्रेटर कांग्रेस

दिव्या सिंह, वार्ड-93, उम्र-27, शिक्षा-मास्टर डिप्लाेमा ऑक्सफाेर्ड, संपत्ति-2 करोड़ चल-अचल, प्राेफेशन-व्यापार

भाजपा से पहली बार पार्षद बनी है। महिला आयोग एवं जिला परिषद की सदस्य रह चुकी हैं। पति राजाराम गुर्जर करौली नगर परिषद के सभापति रहे हैं।

ग्रेटर भाजपा

डाॅ. साैम्या गुर्जर, वार्ड-87, उम्र-36, शिक्षा-एम फिल, पीएचडी, संपत्ति-2 करोड़ चल-अचल प्राेफेशन-वस्त्र उद्योग

एक-एक पर जीत तय फिर भी बाड़ाबंदी जारी
पार्षदों के संख्या बल के हिसाब से हेरिटेज में कांग्रेस और ग्रेटर में भाजपा की मेयर बनना तय है। बाजवूद, क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते दोनों ही पार्टियों ने पार्षदों की बाड़ाबंदी की हुई है। हालांकि, कांग्रेस ने सिर्फ हेरिटेज के पार्षदों को ही होटल में रखा है। जबकि, भाजपा ने ग्रेटर और हेरिटेज दोनों के पार्षदों अलग-अलग होटलों में रखा हुआ है। माना जा रहा है कि 10 नंवबर को मेयर के चुनाव के बाद ही पार्षद बाड़ों से निकल सकेंगे।

संवीक्षा 6 को, 7 तक नाम वापसी
नाम निर्देशन पत्र संवीक्षा के लिए दोनों निगमों के सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में 6 नवम्बर को सुबह 10.30 बजे लिए जाएंगे। अभ्यर्थिता 7 नवम्बर को कार्यालय समय के दौरान 3 बजे से पूर्व वापस ली जा सकेगी।

मेयर का मतदान 10 नवंबर को होगा
नगर निगम जयपुर हेरिटेज में मेयर पद के लिए मतदान 10 नवम्बर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच हेरिटेज में आयोजित की जाने वाली निर्वाचित सदस्यों की बैठक में किया जाएगा। इसी प्रकार जयपुर ग्रेटर में मतदान 10 नवम्बर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच ग्रेटर के निर्वाचित सदस्यों की बैठक में होगा। मतगणना मतदान की समाप्ति के तत्काल बाद होगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें