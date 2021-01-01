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गिरफ्तारी:चाकू से महिला की हत्या के आरोप में दोनों भाई गिरफ्तार

जयपुर3 घंटे पहले
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जवाहर नगर थाना पुलिस ने महिला की चाकू से हत्या करने के आरोप में पड़ोस में रहने वाले दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी नील कमल मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कमल सिंह और राम सिंह टीला नम्बर 5 कच्ची बस्ती में मृतका दुर्गा देवी के पड़ोस में रहते थे। मकान के बाहर सीढ़ी बनाने की बात पर पहले रामसिंह ने लड़ाई शुरू की थी। कमल सिंह घर से सब्जी काटने का चाकू लेकर आया और दुर्गा पर वार कर दिया। दुर्गा के बचाव में आये 2 बेटों और 1 बेटी पर भी हमला कर दिया। दुर्गा की मौत हो गई वहीं बच्चों के चोटें आई है। मृतका के बड़े बेटे मुकेश का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।

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