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चोरी:सूने घर के ताले तोड़कर 80 हजार रुपए और जेवर चुराए

जयपुर3 घंटे पहले
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मालपुरा गेट इलाके में चोरों ने दादा गुरुदेव नगर सांगानेर स्थित एक सूने मकान के ताले तोड़कर अलमारी से नकदी व जेवर चोरी कर लिए। पीड़ित रामजीलाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह परिवार सहित बाहर गए थे। इस दौरान चोरों ने ताले तोड़कर अलमारी से 80 हजार रुपए, जेवर व अन्य सामान चोरी कर लिए। रामनगरिया इलाके में चोरों ने जगतपुरा स्थित इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ताले तोड़कर चोरी कर ली।

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